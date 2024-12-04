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債券ETF規模創新高

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

台灣資本市場再創新里程碑。櫃買中心債券ETF資產規模目前位居亞洲第一外，截至2024年11月底止，上櫃債券ETF最新資產規模突破3兆元，達新台幣3兆470億元，目前共計85檔債券ETF在櫃買中心掛牌交易，掛牌數檔數占台灣整體債券ETF逾九成，相較去年底2兆元，增長幅度達52%，且規模持續創歷史新高。

此外，今年以來，上櫃債券ETF總成交金額達2.99兆元，成交日均值達135.9億元，相較去年日均值50.7億元大幅成長168%，顯示債券ETF在穩健投資及資產配置需求的帶動下，持續受到投資人的高度青睞。

近幾年全球利率變動劇烈，經濟環境不確定性增加，使投資人更加重視穩健型金融商品，而債券ETF因具有流動性高，費用較低且透明度佳的特性，成為市場的熱門選擇。

自2023年以來，隨著全球利率見頂及投資人對固定收益商品需求攀升，債券ETF持續吸引資金流入，推動規模快速增長，目前共有十檔規模超過千億元債券ETF掛牌交易，其中規模前五大債券ETF分別是：元大美債20年（00679B）、國泰20年美債、群益ESG投等債20+、元大AAA至A公司債及元大投資級公司債。

櫃買中心近年致力推動永續發展，積極開創永續商品與創新制度，除了推廣企業發行永續發展債券，在ETF方面也積極鼓勵投信發行ESG ETF，目前已有四檔ESG債券ETF上櫃掛牌。

根據晨星最新至11月底統計，上櫃債券ETF，以群益ESG投等債20+規模達新台幣2,458億元，已成為全球最大ESG債券ETF，櫃買中心希望藉由推動市場ESG商品發行，鼓勵企業投入永續發展，並引導投資人共同重視永續議題。

櫃買中心為接軌國際市場發展，並提供投資人更多樣化的ETF商品選擇，現已提報主管機關ETF上櫃相關規章修正草案，未來將積極推動主動式ETF及被動式多資產ETF上櫃掛牌，以利滿足投資人進行資產配置的需求。

更多債券ETF相關資訊可至櫃買中心網站（https://www.tpex.org.tw）首頁「ETF>ETF商品資訊>債券及固定收益ETF」及ETF訊息中心（https://info.tpex.org.tw/ETF/zh/）查詢。

ETF 債券ETF 櫃買中心

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