快訊

北市轎車失控衝撞超商騎樓「車頭全毀」 駕駛一度受困送醫

房市不熱了嗎？「綠巨人」中華郵政投資不動產報酬率下滑 原因曝光

台中7歲童與單親母感情好 校方家訪才發現2人陳屍臥房

鈊象營收／11月16.71億元創同期新高 連二個月站上16億元大關

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

遊戲股王鈊象（3293）4日公告11月營收16.71億元，月減0.5%、年增35.4%，連續二個月營收站上16億元大關，並創歷史同期新高，業績表現亮眼。

鈊象累計今年前11月營收168.02億元，年增30.7%，創歷史新高。法人指出，雖然鈊象11月營收未能再創歷史新高，但與10月營收歷史新高相去不遠，而且連續二個月營收站上16億元大關已優於市場原先預期。

法人進一步指出，隨著農曆年與寒假即將到來，遊戲產業旺季也將登場，加上年初有台北國際電玩展炒熱市場，預料鈊象明年營運表現仍將再創佳績。

展望未來，鈊象目前正在積極申請英國線上博弈執照，預估明年有望到手，藉此擴大歐洲市場布局，添增營運新動能，而今年營運在其他海外市場穩健成長下，整體業績仍將遠優於去年。

針對海外市場布局，鈊象董事長李柯柱先前指出，公司近期已陸續獲得瑞典與希臘的線上博弈執照，正在強化歐洲整體市場線上博弈布局，目前則正在積極申請英國線上博弈執照，估計明年有機會取得執照，而英國是歐洲最大的線上博弈市場，若有機會切入，對公司未來成長有很大的幫助。

根據英國政府統計，2009年時，英國線上博弈市場利潤約8.17億英鎊（約新台幣348.3億元），2022年則大幅成長至64億英鎊（約新台幣2,728.47億元），市場商機相當龐大。

展望未來，李柯柱認為，今年同樣是公司豐收的一年，全年成長力道將是雙位數增長，而明年在各個海外市場持續開花結果下，同樣有信心持續繳出亮眼的成績單。

博弈 營收 鈊象

延伸閱讀

雲端授權制造成壟斷 微軟恐遭罰10億英鎊

鈊象（3293）、健策（3653）被納入MSCI...利多或利空？專家「季線是關鍵」：跌破快止損

英網安首長籲勿低估威脅 示警中國網路影響力野心

京城銀前11月EPS 4.12元

相關新聞

半導體CAE需求助攻！虎門第4季看增 早盤大漲9.81％

全球雲端市場近年持續擴大成長，並成為推動企業數位轉型的關鍵動力。其中，系統整合服務商虎門（6791）主攻製造業客戶的研發...

宏捷科下探16個月低點

砷化鎵代工廠宏捷科（8086）昨（3）日公告11月營收2.52億元，下探近16個月低點，月減0.3%，連續七個月呈現月衰...

綠電族群添新兵 富威電力下月轉上市

興櫃綠電交易商富威電力（6994）董事長胡惠森昨（3）日於媒體茶敘指出，該公司已簽約的綠電訂單達上百億元，預期今年業績會...

創惟10月 EPS 0.44元 創威0.14元

IC設計廠創惟（6104）遭列警示股，昨（3）日應主管機關要求，公布自結10月歸屬母公司淨利4,000萬元，年增43%，...

和勤11月營收年減4% 出貨可望回穩

高端精密沖壓大廠和勤精機（1586）公布11月合併營收2.26億元，月增14.2%、年減4.1%；累計前11月合併營收2...

訊聯智藥12日登興櫃

訊聯集團子公司訊聯智藥（7808）昨（3）日舉行興櫃前法說會，該公司將在將12月12日登錄興櫃，成為訊聯生技、訊聯基因數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。