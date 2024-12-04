采威國際雲端平台衝海外授權 明年營收貢獻大增

數位轉型資訊服務商采威國際（6868）董事長蕭哲君4日表示，雲端平台營收貢獻持續增加，馬來西亞資安授權案明年第1季就會上線，挹注營收，明年起雲端平台將邁向加速與擴張階段，海外授權市場也將拓展至中東。

采威一站式雲端智慧平台IScloud360平台2022年營運，協助企業實現管理、資安、碳盤分析等多元業務需求，採用訂閱制模式，提升被動收入與現金流，目前累計會員數已超過1,885家，並持續增加，平台IP也已成功授權至日本、馬來西亞及新加坡。

蕭哲君表示，百工百業都在做數位轉型，下一步則是百工百業都要做AI，采威的IScloud360就像「雲端SaaS數據的好市多」，提供客戶一站式購足的平台服務，今年雲端相關營收預估將達1.6億元，年增超過七成。

蕭哲君說明，IScloud360目前供應商家數約78家，明年將進一步擴大至125家，明年第1季將推出AI館，當中六成的SaaS廠都是采威轉投資，持續拉幫結派、建立生態系。

蕭哲君指出，IScloud360平台依照十年發展計畫布局，明年進入加速與擴張階段，站穩國內市場腳步的同時，也在海外尋求合作夥伴，開啟平台加盟與IP授權，並將拓展至中東市場，帶動營收持續升溫。

采威成立於2000年，提供企業智慧方案與系統整合服務起家，已累積超過6,000家橫跨製造業、零售服務業、服務業、政府、教育、觀光等多元多量的中小企業和政府單位服務經驗，且與國際大廠Microsoft、Oracle、Autodesk、CheckPoint、F5皆為合作夥伴。

采威前十月合併營收達5.27億元，年增40.17%，續寫興櫃以來新高。從服務營收占比來看，系統整合占33%，智慧方案43%，雲端服務24%。

為引進東歐、東南亞與台灣優秀研發人力，提供國際雲端大廠研發合作與落地，采威將建立國際雲端與AIot研發中心，預計2026年在橋頭科學園區動土，目前也與南部國際專班洽談，引進國際人才，未來目標提供國內外業者雲端SaaS代工服務及前瞻技術可行性驗證（PoC）。

采威4日舉行「2024國際品牌日」，今年以「AI共生、鏈結雲端」為主題，邀請台灣微軟、AUTODESK、普萊德科技、數位轉型學院等產業領袖與專家齊聚一堂，一同探討AI科技脈動之數位轉型、淨零轉型雙軸轉型如何為企業帶來變革，助品牌力高漲、創造更多合作機會。