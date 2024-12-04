磐儀法說會／Q4營運強勁增長 明年營收挑戰新高紀錄

工業電腦（IPC）廠磐儀（3594）4日舉行法說會，展望後市，磐儀董事長李明指出，與聯發科（2454）、樺漢（6414）多年合作效益將在本季開始顯現，預計第4季業績將優於上季，且公司已與技嘉（2376）在伺服器領域嘗試展開合作，展望2025年，在歐洲軌道電車專案、AI影像辨識及子公司磐旭智能助攻下，磐儀預計明年營收將有雙位數成長，法人預估，磐儀明年營收看增兩成，有望挑戰新高紀錄。

磐儀今年受到工業電腦產業庫存調整影響，導致營收衰退，加上受到匯損影響，導致磐儀累計今年前三季毛利率降至29.26%、營益率0.96%，皆低於去年同期，稅後純益6,780萬元、年減44.61%，每股純益（EPS）為0.72元。

MEGA成長動能強 收斂全年營收衰退幅度

李明表示，磐儀這些年執行「雁行千里，雁行結盟」策略，看好MEGA（聯發科mediatek、樺漢Ennoconn、技嘉GIGABYTE、磐儀ARBOR）的成長動能，預計合作效益將在今年第4季開始顯現，帶動本季營收優於上季，且毛利率、淨利率皆會成長，「是非常好的第4季！」

磐儀今年10月營收1.62億元，月增31.7%、年增5.18%，為11個月新高。累計磐儀今年前10個月營收達11.54億元、年減15.3%；磐儀預計，在第4季業績成長下，全年營收衰退幅度將能夠降至相對可接受的程度。

奪歐洲大單 建立大型語言模型

磐儀今年拿下歐洲AI交通方案大單。此外，為了迎接新成長，磐儀今年成立高雄分公司，也增設系源科技能源公司，鎖定微電網及儲能商機，另，磐儀也建立大型語言模型，滿足不同產業客戶需求。

從磐儀產品應用比重來看，截至今年前三季工業4.0為50%、車用電腦24%、醫療電腦12%、零售自動化9%、視聽設備2%、軍用電腦3%。

展望明年，李明看好與聯發科、樺漢合作效益持續顯現，新產品機器視覺、門禁系統等也陸續開花結果，另，磐儀也布局EDGE AI產品線，也看好相關領域成長，整體而言，磐儀預估2025年營運將優於今年，營收將有雙位數成長。

法人預估，磐儀除了既有合作產品線發酵外，樺漢也與夏普日前表明將攜手衝刺東南亞市場，而磐儀也在合作案扮演重要角色，預計相關效益有機會在明年發酵。此外，由於磐儀先前增持子公司磐旭智能股權，將於今年12月完整認列營收，有望成為磐儀業績另一增長動能。