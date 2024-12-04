亞泰營收／11月重返4億元大關 創同期新高

影像感測模組（CIS）大廠亞泰（4974）4日公布11月營收4億元，月增6.63%、年增63.86%，為同期新高。

亞泰累計今年前11月營收40.61億元，年增25.11%。亞泰總經理吳淑品日前表示，今年營收大幅成長，主要受惠下游客戶去化庫存在今年第1季結束後，第2、3季補了很多的訂單，補充產品水位，推升公司營收成長，法人關切明年客戶是否有高庫存風險，吳淑品表示，依據目前觀察，客戶庫存仍維持正常水位。

針對本季營運展望，吳淑品預期，本季營收年增幅達兩成。至於明年營運表現，吳淑品坦言，明年若整體表現能維持2024年水準就很不錯了，因為2024年屬於非常高基期表現，今年前三季營收已達歷史同期次高，目前資本支出維持每年5,000萬元水準，不會再大規模擴充產能，主要以加班因應訂單。亞泰4日股價收95.6元，上漲5.2%，外資連兩日賣超，自營商反手買超。

亞泰的CIS主要應用於多功能事務機（MFP），全球前五大品牌中，有四家都是亞泰的客戶，吳淑品表示，(CIS)是寡占型產品，依客戶訂單進行滾動式管理，目前能見度約兩個月，至於本季毛利率能否維持上季水準，仍視良率及效率而定。依營收結構占比，A4的CIS占88-89%、A3占8%、其他如工業檢測AOI、掃地機器人等約占3-4%。