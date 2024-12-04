快訊

曾陪瓊瑤最後公開露面…古巨基尚不知噩耗 妻揭不敢說原因

86歲瓊瑤陳屍住家…初步相驗結果出爐！檢警將遺體發還家屬

駐韓記者第一手觀察：尹錫悅失敗的「政變」笑話

亞泰營收／11月重返4億元大關 創同期新高

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

影像感測模組（CIS）大廠亞泰（4974）4日公布11月營收4億元，月增6.63%、年增63.86%，為同期新高。

亞泰累計今年前11月營收40.61億元，年增25.11%。亞泰總經理吳淑品日前表示，今年營收大幅成長，主要受惠下游客戶去化庫存在今年第1季結束後，第2、3季補了很多的訂單，補充產品水位，推升公司營收成長，法人關切明年客戶是否有高庫存風險，吳淑品表示，依據目前觀察，客戶庫存仍維持正常水位。

針對本季營運展望，吳淑品預期，本季營收年增幅達兩成。至於明年營運表現，吳淑品坦言，明年若整體表現能維持2024年水準就很不錯了，因為2024年屬於非常高基期表現，今年前三季營收已達歷史同期次高，目前資本支出維持每年5,000萬元水準，不會再大規模擴充產能，主要以加班因應訂單。亞泰4日股價收95.6元，上漲5.2%，外資連兩日賣超，自營商反手買超。

亞泰的CIS主要應用於多功能事務機（MFP），全球前五大品牌中，有四家都是亞泰的客戶，吳淑品表示，(CIS)是寡占型產品，依客戶訂單進行滾動式管理，目前能見度約兩個月，至於本季毛利率能否維持上季水準，仍視良率及效率而定。依營收結構占比，A4的CIS占88-89%、A3占8%、其他如工業檢測AOI、掃地機器人等約占3-4%。

亞泰 營收

延伸閱讀

力道不減 2023年廠商投入研發經費8,558億元續寫新高

伺服器 DRAM、HBM 助第3季 DRAM 產業營收 季增13.6%

竹北垃圾車變色又改名 清潔隊員全面換穿藍色新制服

鴻海、緯穎 四檔馬力強

相關新聞

半導體CAE需求助攻！虎門第4季看增 早盤大漲9.81％

全球雲端市場近年持續擴大成長，並成為推動企業數位轉型的關鍵動力。其中，系統整合服務商虎門（6791）主攻製造業客戶的研發...

宏捷科下探16個月低點

砷化鎵代工廠宏捷科（8086）昨（3）日公告11月營收2.52億元，下探近16個月低點，月減0.3%，連續七個月呈現月衰...

綠電族群添新兵 富威電力下月轉上市

興櫃綠電交易商富威電力（6994）董事長胡惠森昨（3）日於媒體茶敘指出，該公司已簽約的綠電訂單達上百億元，預期今年業績會...

創惟10月 EPS 0.44元 創威0.14元

IC設計廠創惟（6104）遭列警示股，昨（3）日應主管機關要求，公布自結10月歸屬母公司淨利4,000萬元，年增43%，...

和勤11月營收年減4% 出貨可望回穩

高端精密沖壓大廠和勤精機（1586）公布11月合併營收2.26億元，月增14.2%、年減4.1%；累計前11月合併營收2...

訊聯智藥12日登興櫃

訊聯集團子公司訊聯智藥（7808）昨（3）日舉行興櫃前法說會，該公司將在將12月12日登錄興櫃，成為訊聯生技、訊聯基因數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。