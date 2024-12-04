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安碁資訊11月營收2.08億元 月增26.46%、創歷史新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

宏碁（2353）集團旗下資安廠安碁資訊（6690）4日公布今年11月營收為2.08億元，月增26.46%、年增16.71%，創下單月歷史新高紀錄。累計安碁資訊今年前11個月營收達19.15億元、年增16.57%。

安碁資訊受惠全球資安需求持續成長，帶動今年營運向上，法人看好，安碁資訊今年營收、獲利將續創新高紀錄，預估營收將突破20億大關。

安碁資訊總經理吳乙南指出，安碁資訊今年業務持續成長，資安服務市場慢慢受到重視，除了地緣政治帶來資安威脅之外，應用場域也越來越多，所有東西如果沒有資安，沒辦法被信任或運作。

展望後市，吳乙南認為，每年第4季通常是比較忙碌的季節，包含專案驗收與新標案承接等，樂觀看待今年全年營收成長；安碁資訊自2019年掛牌上櫃以來，每年營收、獲利持續創下新高紀錄。

安碁資訊目前主力業務除了資安維運之外，顧問業務也有成長。吳乙南表示，原本安碁資訊的資安建置服務只提供給既有資安營運中心客戶，但很多企業發生資安事件後，也開始出現資安服務建置需求，隨後慢慢變成安碁資訊的客戶。

展望明年營運，安碁資訊除了既有資安SOC專案持續外，2025年將納入紅隊攻防演練等服務，整體來看，吳乙南看好明年營運，期盼仍維持營收雙位數成長力道。

此外，安碁資訊今年第4季辦理增資，資本額從2.22億元提高到3億元，以因應營運資金、購置新大樓及研發相關需求；由於股本增加，市場擔憂EPS獲利稀釋，惟安碁資訊認為，因12月下旬才撥入，對今年EPS影響有限。

營收 資安

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