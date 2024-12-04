中信證券主辦久昌科技 今日掛牌上櫃

中國信託綜合證券積極協助臺灣企業加入資本市場，輔導久昌科技股份有限公司（6720）4日以承銷價138元掛牌上櫃，盤中最高價來到169.5元，漲幅達22.8%。

久昌科技成立於2011年，為類比IC設計公司，也為目前台灣最大Hall IC供應商，其中Hall IC廣泛應用於電競周邊產品、家電消費類、車載周邊、工業自動化等領域，並具有安全可靠、低能耗等特性，充分符合當前環保節能之趨勢；久昌科技近年打入歐系線性電競鍵盤客戶Wooting，成為其獨家最大供應商，因相較同業擁有自行測試能力，可大幅提升Hall IC良率及精準度，共同開發客製化特殊功能的電競鍵盤，深受專業玩家好評，為全球首家將Hall IC應用於電競鍵盤的IC設計公司。

久昌科技2023年營收約新臺幣3.6億元，每股稅後純益（EPS）為1.96元；今年上半年累計營收約新臺幣2.6億元，EPS為3.30元，較去年同期成長約511%，營收及獲利均呈現強勁成長的趨勢。久昌科技未來發展將從既有線性電競鍵盤，擴展到家庭娛樂的遊戲手柄、滑鼠，並積極提高電競鍵盤產業的市占率；線性Hall IC已送樣予歐系汽車品牌客戶的汽車零配件代工廠，以期從AM市場延伸至品牌客戶，成為車用原廠的供應商。

中信證券扶持優質企業加入臺灣資本市場不遺餘力，今年成功輔導液劑軟袋保健食品代工界的隱形冠軍漢田生技（1294）於9月掛牌上櫃、市值百億元的商用展示架、智能電動床機構件大廠裕慶-KY（6957）於6月掛牌上市、PCB及工業電腦銷售大廠榮惠-KY（6924）與鞋業代工領導廠中傑-KY（6965）於8月通過證交所上市董事會。中信證券將持續發掘優質企業，協助公司發揮潛力、擴展營運規模，帶領許多具特色及成長性企業加入臺灣資本市場，一同創造臺灣產業榮景。