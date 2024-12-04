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富喬10月自結轉虧為盈 終結連八季虧損、股價飆漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

PCB上游玻纖一貫廠富喬（1815）2日因達公布注意交易資訊標準，公布10月單月獲利，每股純益0.07元，終結連八季虧損，4日股價再度攻高大漲，衝上漲停板，收30.35元，成交量逾13萬張。

富喬因於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公告10月自結營收3.89億元，年增44.74%，稅前淨利0.33億元，較去年同期由虧轉盈，每股純益0.07元。

富喬已連八季虧損，不過今年第3季營業利益在七個季度後首度翻正，達0.62億元，然因受業外虧損影響，稅後淨利虧損0.13億元，每股虧0.03元；累計前三季虧0.17元。

富喬持續衝刺AI高階伺服器等所需的高頻高速材料，2024年營運力拚雙位數成長與力求轉盈的目標，目前LowDk高階產品已提前在2024年上半年達到在電子級產品產能比重30%，2025年目標再增加至40%。

富喬並調整產品組合，包括耕耘高階伺服器低軌衛星與交換器產品，上半年已達到成效，且進度超前，有助下半年營運優於上半年。

富喬今以27.75元開出，衝上漲停30.35元，成交量超過13萬張，為今日成交量第一名。

伺服器 富喬

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