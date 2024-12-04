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系統電新型BBU進行工規驗證 拚明年營收成長

中央社／ 台北4日電

系統電公布今年前11月營收新台幣28.5億元，比去年同期衰退4.1%。公司表示，隨新型電池備援電力模組（BBU）系統已進入工規驗證，加上美國德州廠明年即將量產，明年營收將力拚雙位數成長。

系統電今天公布11月營收2.46億元，月減4.6%，年減12.4%。不過公司表示營運低谷已過，估第4季營運將較第3季轉虧為盈。

系統電積極投入熱門的BBU市場，正在進行UL9540A工業級規格驗證。系統電表示，其新型BBU主要優勢在於高電壓大電力功率設計、DC/AC轉換、熱管理安全效能、防爆防連燒等方面，可提供更高效的電源解決方案。

與市場上常見的BBU設計相比，系統電的工規級BBU能夠在瞬間高負載情境下穩定供電，在AI人工智慧伺服器進行大量數據運算時，新型BBU能確保毫無延遲地提供穩定電力，避免因瞬間斷電造成的數據丟失或運算中斷，能更有效支援如AI模型運算、雲端處理等高耗能應用場景。

系統電分析，面對全球資料中心快速增長的高效能需求，鋰電池BBU逐漸取代傳統以鉛酸電池為主的UPS（不斷電系統），看好BBU市場未來前景。

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