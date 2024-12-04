半導體CAE需求助攻！虎門第4季看增 早盤大漲9.81％

全球雲端市場近年持續擴大成長，並成為推動企業數位轉型的關鍵動力。其中，系統整合服務商虎門（6791）主攻製造業客戶的研發、製程升級所需的模擬分析，旗下可運用於半導體產業及車輛中心的CAE產品需求，也隨著AI熱潮而逐漸增溫，也因此成功受惠，4日開盤股價大漲，盤中股價持續走高，中午前拉升至145.5元，上漲13元、漲幅達9.81%，一度亮燈漲停。

根據Mordor Intelligence的最新報告指出，2024年全球公有雲市場規模預計將達到5,186.9億美元，並在2029年突破11,036億美元大關，預期年複合成長率達16.3%。而持續以CAE（計算機輔助系統）作為營運核心的大廠虎門，透過提供製造業客戶夥伴在研發、製程升級所需的模擬分析系統，因此也搭上這波雲端大浪，獲得不錯的表現。

據悉，虎門近年運用GPU強大的平行算能力，已攜手多家合作廠商推出「加速運算和生成式AI解決方案」，助客戶更快、更準確地解決問題，使CAE工具的功能得以更加有效發揮。而隨著AI發展以及國際淨零碳排趨勢，智慧生產已成工業轉型的下一步，虎門看好工業4.0解決方案業務前景，旗下解決方案可自製造到管理方面全面協助客戶轉型為智慧生產的工業4.0商業模式，在政策推動下，將繼續帶來顯著的業績貢獻。

事實上，虎門目前客戶多為各產業領導廠商及法人研發單位，客戶對CAE需求日益多元，虎門持續擴增CAE軟體及軟硬體整合解決方案，滿足客戶需求、深化客戶關係。面對CAE 佈局，公司指出，AI應用帶動CAE解決方案需求加速提升，特別近期也觀察到半導體、伺服器、車用領域客戶的加大投入，並且第4季市場又迎來採購驗收的旺季，展望未來，在需求穩定成長之下，第4季可望登全年高峰。