快訊

專訪／一餐只吃8顆蘋果！奧運國手黃筱雯透露控制體重魔鬼菜單

半導體CAE需求助攻！虎門第4季看增 早盤大漲9.81％

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
虎門總經理廖偉志。記者吳康瑋／攝影
虎門總經理廖偉志。記者吳康瑋／攝影

全球雲端市場近年持續擴大成長，並成為推動企業數位轉型的關鍵動力。其中，系統整合服務商虎門（6791）主攻製造業客戶的研發、製程升級所需的模擬分析，旗下可運用於半導體產業及車輛中心的CAE產品需求，也隨著AI熱潮而逐漸增溫，也因此成功受惠，4日開盤股價大漲，盤中股價持續走高，中午前拉升至145.5元，上漲13元、漲幅達9.81%，一度亮燈漲停。

根據Mordor Intelligence的最新報告指出，2024年全球公有雲市場規模預計將達到5,186.9億美元，並在2029年突破11,036億美元大關，預期年複合成長率達16.3%。而持續以CAE（計算機輔助系統）作為營運核心的大廠虎門，透過提供製造業客戶夥伴在研發、製程升級所需的模擬分析系統，因此也搭上這波雲端大浪，獲得不錯的表現。

據悉，虎門近年運用GPU強大的平行算能力，已攜手多家合作廠商推出「加速運算和生成式AI解決方案」，助客戶更快、更準確地解決問題，使CAE工具的功能得以更加有效發揮。而隨著AI發展以及國際淨零碳排趨勢，智慧生產已成工業轉型的下一步，虎門看好工業4.0解決方案業務前景，旗下解決方案可自製造到管理方面全面協助客戶轉型為智慧生產的工業4.0商業模式，在政策推動下，將繼續帶來顯著的業績貢獻。

事實上，虎門目前客戶多為各產業領導廠商及法人研發單位，客戶對CAE需求日益多元，虎門持續擴增CAE軟體及軟硬體整合解決方案，滿足客戶需求、深化客戶關係。面對CAE 佈局，公司指出，AI應用帶動CAE解決方案需求加速提升，特別近期也觀察到半導體、伺服器、車用領域客戶的加大投入，並且第4季市場又迎來採購驗收的旺季，展望未來，在需求穩定成長之下，第4季可望登全年高峰。

AI

延伸閱讀

金門縣立游泳池升級溫水設備 冬泳長輩直說「揪甘心」

台股連二紅 站上23,000關…作帳、作夢題材熱炒

能源高峰論壇／元晶董事長廖國榮：太陽能鏈助攻轉型

Switch 2升級規格 拚重返榮耀

相關新聞

半導體CAE需求助攻！虎門第4季看增 早盤大漲9.81％

全球雲端市場近年持續擴大成長，並成為推動企業數位轉型的關鍵動力。其中，系統整合服務商虎門（6791）主攻製造業客戶的研發...

宏捷科下探16個月低點

砷化鎵代工廠宏捷科（8086）昨（3）日公告11月營收2.52億元，下探近16個月低點，月減0.3%，連續七個月呈現月衰...

綠電族群添新兵 富威電力下月轉上市

興櫃綠電交易商富威電力（6994）董事長胡惠森昨（3）日於媒體茶敘指出，該公司已簽約的綠電訂單達上百億元，預期今年業績會...

創惟10月 EPS 0.44元 創威0.14元

IC設計廠創惟（6104）遭列警示股，昨（3）日應主管機關要求，公布自結10月歸屬母公司淨利4,000萬元，年增43%，...

和勤11月營收年減4% 出貨可望回穩

高端精密沖壓大廠和勤精機（1586）公布11月合併營收2.26億元，月增14.2%、年減4.1%；累計前11月合併營收2...

訊聯智藥12日登興櫃

訊聯集團子公司訊聯智藥（7808）昨（3）日舉行興櫃前法說會，該公司將在將12月12日登錄興櫃，成為訊聯生技、訊聯基因數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。