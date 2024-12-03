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和勤11月營收年減4% 出貨可望回穩

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
和勤近六月營收概況
和勤近六月營收概況

高端精密沖壓大廠和勤精機（1586）公布11月合併營收2.26億元，月增14.2%、年減4.1%；累計前11月合併營收23.4億元、年增12.8%。和勤表示，隨著AI、車用需求轉強，本季維持旺季效應，明年可望更好。

在車用零件新品出貨遞延下，預計明年第1季將有顯著的旺季效應。和勤11月兩大業務營收分別為車用零件1.62億元，占比72.05%；硬碟機構件（VCM Plate）0.57億元，占比25.46%。

中國大陸車市買氣尚未升溫，車用零件旺季表現也稍受影響，不過原有的產品下滑已到相對穩定水位，出貨穩定回升；AI帶動高階儲存硬碟需求，硬碟（HDD）零件與客戶開發下一代新機種出貨量增加，第4季營收可望維持第3季旺季水準。

和勤前三季合併毛利率16%，較去年同期提高7個百分點，稅後淨利3,447萬元，亦是轉虧為盈，每股稅後純益0.42元。

和勤車用零件品項涵蓋變速箱、門鎖、發動機、座椅、液壓、剎車系列，以及新能源車新能源儲能、驅動電機、減速器相關零件，和重卡輔助系統機構件等。

部分項目確實會隨車市狀況波動，但是和勤每年開發數十項新產品，隨著新產品量產，不僅減輕市況波動的影響，更可帶動公司營運規模成長。

不過，新品量產時程配合客戶規劃進行，原先預計第4季陸續量產的商用車（重卡）新項目，以及國際車廠平台件出口項目，因客戶遞延出貨時程，預期將於明年第1季量產。

此外，大陸電動車大廠座椅零件、新能源車渦輪增壓器零件等量產時間也落在明年，營收動能可期。

新能源車 營收

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