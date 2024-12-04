創惟10月 EPS 0.44元 創威0.14元

IC設計廠創惟（6104）遭列警示股，昨（3）日應主管機關要求，公布自結10月歸屬母公司淨利4,000萬元，年增43%，每股純益0.44元。

創惟近期股價走勢凌厲，昨天收盤價為155.5元、漲7.5元，波段漲幅逾21%。

創惟提供消費性電子及系統製造商等客戶完整解決方案。

【記者林薏茹／台北報導】光通訊廠創威（6530）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（3）日應主管機關要求，公告自結10月稅前盈餘600萬元，稅後純益500萬元，均較去年同期成長1%，每股純益0.14元。

創威目前營收的最大產業應用來自工控、占比約56%，之後依序為企業36%、電信5%、影音3%。