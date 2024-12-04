宏捷科下探16個月低點

砷化鎵代工廠宏捷科（8086）昨（3）日公告11月營收2.52億元，下探近16個月低點，月減0.3%，連續七個月呈現月衰退，並較去年同期下滑29.2%；前11月營收41.99億元，年增79.8%。

宏捷科歷經上半年手機復甦期後，下半年營收雖大多呈現年增，但近二個月開始出現年、月雙減，且年減幅度都超過兩成，顯示產品出貨力道開始減弱，主要原因應與客戶年底庫存調整有關。

受惠AI應用帶動智慧手機需求提升，宏捷科整體營運較去年同期大幅成長，而後續能否維持一定水準，仍要端看手機市場需求而定。此外，目前宏捷科也正在積極拓展其他手機客戶，包括陸系、韓系等手機品牌。

WiFi方面，隨著手機品牌廠推出更多支援WiFi 7的終端裝置，有助拉升相關滲透率，帶動功率放大器（PA）需求增溫。

據悉，WiFi 7可適用於2.4 GHz、5 GHz、6 GHz等三個頻段，理論上速度比WiFi 6快4.8倍、比WiFi 5快13倍，而且具有低延遲、高網路容量的特性，不僅能讓追劇更順暢，且也有助於用戶在操作AI應用時，能獲得更快的反饋，並成為目前各家品牌手機廠旗艦機種必備功能。

根據WiFi聯盟預估，原先認為今年WiFi 7市場滲透率約5%，如今上修至6%，明年估將達16%以上。市調機構Gartner更樂觀認為，今年WiFi 7滲透率將衝上10%，2027年可達54%。