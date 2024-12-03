大摩：看好家登後市 評級「優於大盤」、目標價750元

家登（3680）受惠半導體客戶需求增加，明年將有三座廠區啟用，明年營運將有望維持雙位數成長，摩根士丹利證券（大摩）在最新釋出的報告中指出，看好家登後續營運展望，給予「優於大盤」的評級，目標價750元。

大摩指出，家登能維持其市場地位，主因於建立本地供應鏈聯盟，並打造自身生態系，此舉有望幫助公司維持市場主導地位，並且進一步在全球市場獲利。

因需求不斷提升，家登的主要客戶可能在海外擴建更多晶圓廠，有望帶動，大摩表示，根據調查，家登的主要客戶已在日本熊本設有兩座晶圓廠，其中一廠預計於今年底開始量產，而另外一廠則預計於2026年底啟動，並可能在大阪擴建第三座晶圓廠。

家登第3季財報每股純益（EPS）4.39元，累計今年前三季每股純益9.63元，趨近去年全年度獲利，第3季單季毛利率48%，累計今年前九月毛利率46%。