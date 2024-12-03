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訊聯智藥12日登興櫃 擁外泌體、AI 技術拚再生醫療市場

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
訊聯細胞智藥董事長蔡政憲。訊聯製藥／提供
訊聯細胞智藥董事長蔡政憲。訊聯製藥／提供

訊聯（1784）集團子公司訊聯智藥（7808）3日舉行興櫃前法說會，該公司將在12月12日登錄興櫃，成為訊聯生技、訊聯基因數位之後，第三家集團進入資本市場的公司。董事長蔡政憲表示，訊聯細胞智藥將打造為集團外泌體旗艦事業，至今已吸引近400家業者合作作，另有約200家合作方進一步成為投資方，未來可望帶動4,000家中醫診所、1,500家獸醫院產業躍進。

訊聯智藥去年全年營收536.9萬元，今年上半年營收已成長至3,796萬元，比去年全年成長6倍，因公司仍積極投入研發，致今年上半年稅後淨損3,024.7萬，每股淨損0.61元。

訊聯智藥營運重心有兩大項，一是細胞與外泌體的新藥開發，第二項外泌體全球研發中心與委託製造工廠。訊聯智藥由幹細胞來源的外泌體新藥ExoTear治療乾眼症已獲主管機關CDE核准為指標性案件，目標明年申請IND（核准人體臨床試驗）許可；針對骨關節炎新藥，訊聯開發miRNA治療技術，透過調節基因表達來改變細胞訊息傳遞，降低發炎反應、提升修復力，並利用創新奈米載體包覆miRNA，與幹細胞外泌體完美結合，成功研發最新型的無細胞複合式製劑，該研究已獲頒SBIR研發優良計畫殊榮。

針對外泌體全球研發中心與委託製造工廠的業務拓展，訊聯智藥訊今年第1季推動「Exosome Foundry」新商模，至今已吸引近400家業者投入合作，另有約200家合作方進一步成為投資方。繼開創醫美、整型外科、皮膚科及婦產科等院所，訊聯再進一步耕耘中醫與獸醫兩大領域，未來可望帶動4,000家中醫診所、1,500家獸醫院產業躍進。

蔡政憲表示，訊聯智藥的掛牌，不僅代表訊聯三度成功以前瞻技術開創全新商模，更象徵將帶動13類業態與八大醫學領域、含數千家企業與院所加入「外泌體再生醫學產業」，並肩邁向資本市場。

他表示，訊聯獨家結合今年最夯的兩項諾貝爾獎技術，AI與microRNA(簡稱miRNA)，助攻外泌體再生醫學產業加速發展。以中醫為例，透過AI重新解讀不同中草藥外泌體中的miRNA，研發以往一般植物萃取或外泌體未能調控達到的功效，將千年本草綱目再生醫學化；其次，運用AI模擬miRNA功效，確保外泌體冷鏈運輸的穩定性，將擁有22年全程溫控專業運送細胞經驗的訊聯車隊，擴大應用到外泌體產業。

蔡政憲表示，訊聯以製藥規格製備外泌體，服務範疇擴及多元產業，目前外泌體產品已成功取得馬來西亞註冊證，包括美國、日本、韓國及越南已陸續採購訊聯製藥產品，未來外泌體再生醫學產業至少涵蓋3,000家企業、院所，這將是台灣在醫界、業界、資本市場上的三贏。

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