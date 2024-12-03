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全台首家「設計創造價值」公司將掛牌 鑫囍創業總座：設計可改變世界

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
鑫囍創業總經理黃偉豪。圖／業者提供
鑫囍創業總經理黃偉豪。圖／業者提供

全台第一家以「設計創造價值」的公司將加入資本市場。專注於全方位設計服務的鑫囍創業（7748）3日受邀參加興櫃前法人說明會，鑫囍創業表示，5日將在興櫃市場掛牌交易，此次進入資本市場，希望可以藉由資本市場的力量，擴大影響力，承擔更多責任，創造更多價值。

鑫囍創業成立於2021年，致力於運用創意設計與整合解決方案，為企業和政府機關提供卓越服務。公司秉持「用設計解決問題、用創新驅動價值」的理念，成功策劃多個標誌性的設計整合行銷方案，提升客戶的社會影響力與文化價值。

鑫囍創業指出，公司計劃擴大服務範疇，進一步進入教育、能源、環境等新領域，並加速技術創新，投入人工智慧與數據分析的設計應用，開發更加智慧化的設計解決方案。同時，將推動社會影響力，在氣候行動、社會包容和城市規劃等議題上，利用設計思考解決最迫切的挑戰。

華南永昌證券黃進明董事長致詞時表示，鑫囍創業是一群非常有才華的年輕人以設計力、熱情及努力提升自己公司及客戶的社會影響力與文化價值，更希望透過資本市場讓這份信念有更大的影響力，除了為股東創造長期價值，為社會帶來積極改變。

鑫囍創業總經理黃偉豪Daniel Wong為設計師出身，於2014年創立同名服裝品牌，2021年再成立鑫囍創業，致力於將設計力轉化為資本力，為大眾創造更多美好，實現社會價值。

黃偉豪指出，「我們深信設計可以改變世界，並且會創造更多美好。此次進入資本市場，不僅是公司發展的重要里程碑，更是我們承擔社會責任、創造長期價值的新起點」。

創業 資本市場

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