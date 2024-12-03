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「金龍海嘯」衝擊 永信建11月營收年減七成、股價再破底

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導

永信建（5508）9月營收創新高後，10月、11月營收接連下滑，11月營收更年減71%，不過累計今年前11月營收仍達97.98億元，年增幅度37.8%。永信建股價3日再度破底，收159元，統計自322高點下跌以來，跌幅達五成。

永信建2日公布11月營收表現，因持續受到「金龍海嘯」影響，單月3.87億元，年減71%，但累計今年前11月營收年增率仍有三成以上。

永信建指出，因公司採成屋銷售的方式，成為央行第七波信用管制下的「海嘯第一排」，雖然從實際營運面而言，客戶房貸作業均相當正常，但就心理層面來看，已造成欲購屋的民眾有觀望心態，普遍有等待房價下跌的市場氛圍，波及該公司營運。

永信建指出，近期看屋人次相較先前稍為增加，不過，下訂情況依然不佳，12月營運表現與10、11月差不多。而展望明年營運前景，該公司對於新建案完工銷售時程仍按規劃推進，明年共有四案將推出，總銷金額為110億元。

永信建累計今年前三季稅後純益31.77億元，每股純益14.61元，已超越去年全年獲利表現，今年將可再締造新猷。永信建毛利率、營益率表現亮眼，營益率自2022年第1季以來皆穩在40%以上，堪稱營建股優等生，過往配息率也都達九成。

不過因公司估算短期看屋來客量和成交量恐減少40%至60%，由於從下訂成交至交屋期程約一個半月至兩個月，第4季營收表現不佳，也使得股價尚未同上市營建指數一樣出現止跌訊號。

永信建收159元，下跌3.34%，統計自322元高點下跌至今，跌幅達五成。不過以籌碼面來看，外資、投信整體買多於賣，持股比例仍緩步墊高，呈現越跌越買的現象。

永信 營收

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