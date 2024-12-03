創威自結10月純益年增1% EPS 0.14元

光通訊廠創威（6530）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，3日公告10月自結數，稅前盈餘600萬元，稅後純益500萬元，均較去年同期成長1%，每股純益0.14元。

創威對明年展望樂觀看待，看好工控與影音兩大產品線營運動能將會相當強勁。創威目前營收的最大產業應用來自工控、占比約56%，其次為企業占36%，電信5%，影音則占3%。

創威董事長陳文宗指出，工控為目前各產品線中獲利最佳，影音產品方面已接觸潛在重要客戶，並合作開發12G與25G等高階產品線，後市可期。

陳文宗也說，創威目前正加速25G與100G等高速新產品開發時程，並佈局下世代新產品OSA與ESA等關鍵核心技術。

創威第3季稅後純益1,400萬元，持平上季，年增7.7%，每股純益0.42元；前三季稅後純益3,925萬元，年增20%，每股純益1.16元。