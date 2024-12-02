長聖營收／11月年增40.96%創新高 第4季EPS有望達3元以上

長聖（6712）2日公布11月合併營收1.23億元，創下歷史新高，較去年同期成長40.96%；累計今年前11月合併營收8.12億元，超越去年全年營收的7.59億元，年增率高達19.72%，再度締造歷史高峰。長聖總經理黃文良指出，營收成長動能來自CDMO服務與全台19家醫療機構合作。

黃文良表示，長聖在細胞治療的總核准件數、產品項目、合作醫院以及收案人數等指標均穩居國內領先地位，將持續衝刺各項業務。法人估計，長聖今年第4季營運表現將有望再創佳績，再加上業外轉投資奧孟亞的處分利益貢獻，長聖今年第4季單季每股純益（EPS）有望達3元以上，遠高於今年前三季表現。

長聖表示，該公司CAR001研究團隊透過人工智慧（AI）技術結合免疫細胞治療，成功運用AlphaFold設計出針對HLA-G的高親和力雙靶頭抗體結構，開啟癌症免疫治療研究的新篇章。研究顯示，HLA-G是一種特殊的蛋白質，會幫助腫瘤逃避免疫系統的攻擊，並促進腫瘤生長。為了解決這個問題，研究團隊利用AI技術模擬出HLA-G與免疫細胞之間的作用方式，並專注於HLA-G的兩個主要目標區域—KIR2DL4（針對NK細胞抑制）與LILRB1（針對T細胞抑制）， 它們是HLA-G的兩大主要受體相互作用可能導致免疫逃逸，使腫瘤細胞不被免疫系統攻，而CAR001研究團隊透過AI改變這些受體與HLA-G的互動抑制腫瘤免疫逃逸。

長聖指出，研究團隊成功利用輝達（NVIDIA）晶片及AlphaFold運算設計CAR001（CAR-T）雙靶頭，可以緊密結合HLA-G的7種蛋白異構體形式，達到奈米級結合力，能有效阻止腫瘤逃脫免疫攻擊，能幫助免疫系統更有效地識別並攻擊腫瘤細胞，為癌症患者帶來更好的治療希望。

CAR001突破的設計在實體腫瘤動物模型已有很好效果，能消滅近九成的實體腫瘤，研究成果已發表在國際頂尖期刊《Advanced Science》並且已獲得美國與台灣兩地食品藥物管理局（FDA）核准進入Phase I/IIa臨床試驗，已開始進行大腸直腸癌、惡性腦癌、三陰性乳癌和非小細胞肺癌等病患招募。