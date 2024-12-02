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利多出盡？順藥新藥證實有療效潛力 股價卻摜入跌停板

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

順藥11月29日下午公布中風新藥LT3001的中國大陸二期臨床解盲結果，證實具療效潛力，完成概念性驗證。但順藥2日卻開低走低，開盤不到十分鐘即摜入跌停，收325元。

順藥新藥話題延燒，統計今年以來已上漲375%，漲勢驚人。不過在解盲結果出爐後，今股價重挫至跌停，成交量逾兩千張，漲停排隊賣單逾千張。

順藥指出，LT3001用於治療急性缺血性中風，每年全球約有1,500萬至1,700萬人罹患腦中風，其中80%為缺血性中風，目前唯一治療急性缺血性中風的藥物是血栓溶劑（rt-PA），但其造成出血的風險大，僅限於中風後4.5小時內使用，治療時間窗極短。

而順藥公布中國大陸二期臨床試驗結果，證實具療效潛力，完成概念性驗證。此次數據顯示，LT3001對中風發作後24小時內病患，展現改善神經功能潛能，且不增加出血風險，有機會將黃金治療時間窗拉長至24小時。

安全性方面，顯示LT3001注射液總體安全耐受性良好；療效指標方面，LT3001注射液在治療後第90天mRS達到0-1的受試者比例上顯示出初步療效。

順藥表示，除透過上海醫藥公司完成二期臨床試驗外，順藥也會加速完成歐美的二期臨床試驗，並積極與國際藥廠洽談授權。晟德集團總裁林榮錦指出，LT3001的完整臨床數據將在明年3月公布。

順藥

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