受「金龍海嘯」影響 營建股王永信建11月營收3.87億元、年減71%

永信建（5508）2日公布11月營收表現，持續受到「金龍海嘯」影響，單月3.87億元，年減71%。該公司並指出，對於短期營運持保守態勢，惟明年四個新案銷售將如期啟動。

永信建指出，在央行祭出第七波信用管制下，因該公司採成屋銷售方式，成為「海嘯第一排」，雖然從實際營運面而言，客戶房貸作業均相當正常；但就心理層面來看，已造成欲購屋的民眾有觀望心態，普遍有拉長時間等待房價下跌的市場氛圍，波及該公司營運。

以11月營收來看，單月為3.87億元，雖較10月的3.77億元，略增2.6%，但與去年同期的13.36億元相比，年減71%；累計今年前11月營收則達97.98億元，年增幅度達37.8%。

該公司進一步表示，觀念近期看屋人次相較先前稍為增加，不過，下訂情況依然不佳，12月營運表現與10、11月差不多。而展望明年營運前景，該公司對於新建案完工銷售時程仍按規劃推進。

其中，中都五期「齊樂」建案預計明年1月開始銷售，總銷約為19億元；「仁武大昌二期」和「鼓山龍華九期」兩個建案分別自明年5月開始銷售，總銷各為45億元與27億元；「楠梓高雄大學二期」預計明年7月銷售，總銷約為19億元。四案總銷合計金額為110億元。