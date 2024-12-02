快訊

好嚇人！外牆被風吹倒 三重海砂屋都更通過

代理孕母政策大轉彎 衛福部：與人工生殖法脫鉤處理

受「金龍海嘯」影響 營建股王永信建11月營收3.87億元、年減71%

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

永信建（5508）2日公布11月營收表現，持續受到「金龍海嘯」影響，單月3.87億元，年減71%。該公司並指出，對於短期營運持保守態勢，惟明年四個新案銷售將如期啟動。

永信建指出，在央行祭出第七波信用管制下，因該公司採成屋銷售方式，成為「海嘯第一排」，雖然從實際營運面而言，客戶房貸作業均相當正常；但就心理層面來看，已造成欲購屋的民眾有觀望心態，普遍有拉長時間等待房價下跌的市場氛圍，波及該公司營運。

以11月營收來看，單月為3.87億元，雖較10月的3.77億元，略增2.6%，但與去年同期的13.36億元相比，年減71%；累計今年前11月營收則達97.98億元，年增幅度達37.8%。

該公司進一步表示，觀念近期看屋人次相較先前稍為增加，不過，下訂情況依然不佳，12月營運表現與10、11月差不多。而展望明年營運前景，該公司對於新建案完工銷售時程仍按規劃推進。

其中，中都五期「齊樂」建案預計明年1月開始銷售，總銷約為19億元；「仁武大昌二期」和「鼓山龍華九期」兩個建案分別自明年5月開始銷售，總銷各為45億元與27億元；「楠梓高雄大學二期」預計明年7月銷售，總銷約為19億元。四案總銷合計金額為110億元。

建案 永信 營收

延伸閱讀

牧德11月營收2.09億元 月增逾13%半導體出貨成長

中國多地房貸利率回升 專家：不能視為房貸政策收緊

11月財新製造業PMI升至51.5優於預期 為7月以來最高

AI 助攻 網通股王智邦盤中強勢亮燈漲停

相關新聞

LINE Pay 5日上市 每股508元

第三方支付業者連加網路商業（LINE Pay）（7722）將在12月5日轉上市，初次上市前現金增資發行新股每股承銷價格每...

大宇資遊戲熱銷 Q4進補

遊戲研發商大宇資（6111）新款恐怖遊戲《咒》日前在Steam平台上市後創下佳績，在短短一天內衝上該平台新品排行榜第一名...

萬潤目標價 大摩喊660元

萬潤（6187）衝刺先進封裝製程市場，對2025年營運抱持樂觀看待。摩根士丹利證券（大摩）在最新釋出的報告中指出，看好萬...

久昌4日上櫃 每股138元

本周櫃買家族再添多檔新兵，包括久昌（6720）預計4日上櫃掛牌，將是今年第25家上櫃掛牌的公司。此外，永擎將於2日登錄興...

仁新癌藥 美加速審查

仁新（6696）近期公告，治療急性骨髓性白血病之新藥LBS-007獲美國食品藥物管理局（FDA）授予快速審查認定，這是台...

川普揚言對陸加關稅 高球具廠重心轉向越南

美國準總統川普揚言將對大陸加稅，原本以大陸為主要生產基地的全球前兩大高球具代工廠復盛應用、明安做好出貨基地重心轉移準備，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。