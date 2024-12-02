聽新聞
0:00 / 0:00

仁新癌藥 美加速審查

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

仁新（6696）近期公告，治療急性骨髓性白血病之新藥LBS-007獲美國食品藥物管理局（FDA）授予快速審查認定，這是台灣第一家新藥公司取得的急性白血病快速審查認定。

「快速審查認定」是FDA依據申請文件提供的臨床與臨床前數據進行審查，認定該臨床試驗中藥物可用於治療嚴重或危及生命之疾病，且具潛力解決未被滿足之醫療需求時，所提供的加速審查機制，目的是希望加速潛力藥物早日上市以讓病患使用。

根據此項認定，LBS-007可獲得與美國FDA更頻繁的會議與書面溝通諮詢，在符合美國FDA相關條件下，將可再獲得加速核准與優先審查，並可在執行臨床三期試驗期間，透過滾動式審查，先行提交新藥查驗登記申請（NDA）所需相關文件供審，有利於藥物及早上市。

FDA 中藥 美國

延伸閱讀

用川普勝選合理化威脅性言論？美國總統大選後 厭女言論激增

影／夏威夷僑宴接下美國旗 賴總統：台美情誼堅若磐石

賴總統夏威夷僑宴 AIT執行理事藍鶯重申「一中政策」

中企想參加美CES 遭「前所未有」拒簽 有邀請函也沒用

相關新聞

萬潤目標價 大摩喊660元

萬潤（6187）衝刺先進封裝製程市場，對2025年營運抱持樂觀看待。摩根士丹利證券（大摩）在最新釋出的報告中指出，看好萬...

LINE Pay 5日上市 每股508元

第三方支付業者連加網路商業（LINE Pay）（7722）將在12月5日轉上市，初次上市前現金增資發行新股每股承銷價格每...

大宇資遊戲熱銷 Q4進補

遊戲研發商大宇資（6111）新款恐怖遊戲《咒》日前在Steam平台上市後創下佳績，在短短一天內衝上該平台新品排行榜第一名...

久昌4日上櫃 每股138元

本周櫃買家族再添多檔新兵，包括久昌（6720）預計4日上櫃掛牌，將是今年第25家上櫃掛牌的公司。此外，永擎將於2日登錄興...

仁新癌藥 美加速審查

仁新（6696）近期公告，治療急性骨髓性白血病之新藥LBS-007獲美國食品藥物管理局（FDA）授予快速審查認定，這是台...

川普揚言對陸加關稅 高球具廠重心轉向越南

美國準總統川普揚言將對大陸加稅，原本以大陸為主要生產基地的全球前兩大高球具代工廠復盛應用、明安做好出貨基地重心轉移準備，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。