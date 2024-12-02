久昌4日上櫃 每股138元
本周櫃買家族再添多檔新兵，包括久昌（6720）預計4日上櫃掛牌，將是今年第25家上櫃掛牌的公司。此外，永擎將於2日登錄興櫃，鑫囍創業、永笙-KY將於5日登錄興櫃，今年來新登錄興櫃公司將達到77家。
久昌主要從事霍爾磁性感測器、電源管理IC及金屬氧化物半導體場效電晶體IC之研發、設計與銷售，2023年度合併營收為3.60億元，稅後淨利為4,333萬元，每股稅後純益（EPS）為1.88元。2024年前三季合併營收為3.83億元，稅後淨利為1.05億元，EPS增至4.51元。承銷價為138元。
興櫃方面，永擎將於2日登錄興櫃，主要是從事伺服器主機板及整機系統研發及銷售。興櫃認購價為主辦輔導推薦證券商230元、協辦輔導推薦證券商250元。
鑫囍創業將於5日登錄興櫃，公司目前商品及服務項目包含活動規劃與執行、創意設計及整合行銷及銷貨收入等，興櫃認購價36元。
永笙-KY將於5日登錄興櫃，以公捐臍帶血細胞庫為核心發展營運業務，分細胞新藥、細胞供應、細胞服務三主軸。興櫃認購價45元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言