久昌4日上櫃 每股138元

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

本周櫃買家族再添多檔新兵，包括久昌（6720）預計4日上櫃掛牌，將是今年第25家上櫃掛牌的公司。此外，永擎將於2日登錄興櫃，鑫囍創業、永笙-KY將於5日登錄興櫃，今年來新登錄興櫃公司將達到77家。

久昌主要從事霍爾磁性感測器、電源管理IC及金屬氧化物半導體場效電晶體IC之研發、設計與銷售，2023年度合併營收為3.60億元，稅後淨利為4,333萬元，每股稅後純益（EPS）為1.88元。2024年前三季合併營收為3.83億元，稅後淨利為1.05億元，EPS增至4.51元。承銷價為138元。

興櫃方面，永擎將於2日登錄興櫃，主要是從事伺服器主機板及整機系統研發及銷售。興櫃認購價為主辦輔導推薦證券商230元、協辦輔導推薦證券商250元。

鑫囍創業將於5日登錄興櫃，公司目前商品及服務項目包含活動規劃與執行、創意設計及整合行銷及銷貨收入等，興櫃認購價36元。

永笙-KY將於5日登錄興櫃，以公捐臍帶血細胞庫為核心發展營運業務，分細胞新藥、細胞供應、細胞服務三主軸。興櫃認購價45元。

興櫃 認購

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