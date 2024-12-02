大宇資遊戲熱銷 Q4進補

遊戲研發商大宇資（6111）新款恐怖遊戲《咒》日前在Steam平台上市後創下佳績，在短短一天內衝上該平台新品排行榜第一名，並躍上暢銷商品項目榜首，寫下雙冠佳績，有助添增大宇資第4季業績成長。

大宇資指出，《咒》上市後，共吸引超過500位海內外遊戲實況主共襄盛舉，來自各大平台的遊戲影片與實況影音的累積觀看次數已超過800萬瀏覽量，顯示新遊戲深獲市場喜愛。

據悉，《咒》改編自台灣原創同名恐怖電影，因此在亞洲市場頗具知名度，加上大宇資擅長開發恐怖遊戲，因此該遊戲上市前就讓許多玩家相當期待，日前推出的上市前搶先曝光內容，更在不少遊戲論壇中引發回響。

大宇資過往擅長研發恐怖遊戲，包含先前的《女鬼橋》系列均頗受市場好評，今年推出的《咒》特別受到玩家期待。業界人士指出，恐怖遊戲著重劇情與氣氛營造，大宇資對此掌握得不錯，相當受到玩家歡迎。

大宇資今年前十月合併營收41.84億元，年增69.9%，營收成長動能主要來自集團各子公司貢獻，加上遊戲本業持續推出新遊戲，讓整體營收表現維持在一定水準。

展望未來，大宇資歷經上半年組織重整與戰略調整後，加上遊戲IP處分利益挹注，預料下半年營運漸入佳境，業績表現也會遠優於上半年，整體展望樂觀，而明年因費用大幅降低，估計業績有望更好。