大宇資遊戲熱銷 Q4進補

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

遊戲研發商大宇資（6111）新款恐怖遊戲《咒》日前在Steam平台上市後創下佳績，在短短一天內衝上該平台新品排行榜第一名，並躍上暢銷商品項目榜首，寫下雙冠佳績，有助添增大宇資第4季業績成長。

大宇資指出，《咒》上市後，共吸引超過500位海內外遊戲實況主共襄盛舉，來自各大平台的遊戲影片與實況影音的累積觀看次數已超過800萬瀏覽量，顯示新遊戲深獲市場喜愛。

據悉，《咒》改編自台灣原創同名恐怖電影，因此在亞洲市場頗具知名度，加上大宇資擅長開發恐怖遊戲，因此該遊戲上市前就讓許多玩家相當期待，日前推出的上市前搶先曝光內容，更在不少遊戲論壇中引發回響。

大宇資過往擅長研發恐怖遊戲，包含先前的《女鬼橋》系列均頗受市場好評，今年推出的《咒》特別受到玩家期待。業界人士指出，恐怖遊戲著重劇情與氣氛營造，大宇資對此掌握得不錯，相當受到玩家歡迎。

大宇資今年前十月合併營收41.84億元，年增69.9%，營收成長動能主要來自集團各子公司貢獻，加上遊戲本業持續推出新遊戲，讓整體營收表現維持在一定水準。

展望未來，大宇資歷經上半年組織重整與戰略調整後，加上遊戲IP處分利益挹注，預料下半年營運漸入佳境，業績表現也會遠優於上半年，整體展望樂觀，而明年因費用大幅降低，估計業績有望更好。

大宇資 營收

延伸閱讀

大宇資訊自研恐怖遊戲《咒》熱賣 24小時衝Steam新品排行榜第一

Rust RP【孤境求生】12/10 全面啟動！Vtuber與實況主的大型聯動企劃！

乖乖繳稅！日本大實況主「日南」稱「每月諮詢費相當於大學新鮮人起薪」

東海大學獲台灣永續大學獎榜首 校長：在時代變局中善盡社會責任

相關新聞

萬潤目標價 大摩喊660元

萬潤（6187）衝刺先進封裝製程市場，對2025年營運抱持樂觀看待。摩根士丹利證券（大摩）在最新釋出的報告中指出，看好萬...

LINE Pay 5日上市 每股508元

第三方支付業者連加網路商業（LINE Pay）（7722）將在12月5日轉上市，初次上市前現金增資發行新股每股承銷價格每...

大宇資遊戲熱銷 Q4進補

遊戲研發商大宇資（6111）新款恐怖遊戲《咒》日前在Steam平台上市後創下佳績，在短短一天內衝上該平台新品排行榜第一名...

久昌4日上櫃 每股138元

本周櫃買家族再添多檔新兵，包括久昌（6720）預計4日上櫃掛牌，將是今年第25家上櫃掛牌的公司。此外，永擎將於2日登錄興...

仁新癌藥 美加速審查

仁新（6696）近期公告，治療急性骨髓性白血病之新藥LBS-007獲美國食品藥物管理局（FDA）授予快速審查認定，這是台...

川普揚言對陸加關稅 高球具廠重心轉向越南

美國準總統川普揚言將對大陸加稅，原本以大陸為主要生產基地的全球前兩大高球具代工廠復盛應用、明安做好出貨基地重心轉移準備，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。