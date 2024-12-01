川普揚言對陸加關稅 高球具廠重心轉向越南

美國準總統川普揚言將對大陸加稅，原本以大陸為主要生產基地的全球前兩大高球具代工廠復盛應用（6670）、明安（8938）做好出貨基地重心轉移準備，越南出貨占比均提高逾六、七成；第三大代工廠大田（8924）也加速打造越南廠，以避開對營運的衝擊。

明安指出，高爾夫球具消費市場以美國最大、市占約達全球一半，自爆發美中貿易戰以來，各國際品牌商都向代工廠提出避險要求。因應客戶群的期待，該公司近幾年來加大力道投資越南，旗下位於越南同奈省江澤三工業區內廠區，去年第2季完成第三棟廠房打造，展開添購新設備作業。

高球具廠轉移生產基地進展 圖／經濟日報提供

復盛應用表示，該公司同樣在大陸和越南各設有生產基地，越南部分，除原本在平陽省廠區運作外，疫情期間赴鄰近的同奈省興建新廠，自前年第3季逐步量產。近四年生產基地調整布局，目前越南出貨占比約達70%，大陸基地出貨占比已降為20%至30%，並主要銷往日本等地，將不受未來美國提高關稅影響。

大田表示，該公司現在生產基地在江西，基於分散地緣風險考量，正啟動越南新廠投資案，斥資1,000萬美元在越南平陽省寶鵬工業區建造新生產基地。

另外，全球第四大高球具代工廠鉅明，也正啟動越南投資案，已在同奈省的工業區購進一塊面積達1,800坪的土地，第一期廠房最快明年第1季試營運。