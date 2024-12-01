高球具廠接單能見度 延續到下季
正值出貨旺季的高爾夫球具代工業接單再傳捷報，包括復盛應用（6670）、明安（8938）和鉅明 （8928）目前接單能見度都到明年首季，可挹注營運表現。
第4季以來高球具品牌商均著力新款式產品布局，準備明年投入市場競爭，刺激終端買氣，使各代工廠營運持續加溫。
明安表示，擺脫第3季淡季，從目前在手單量來看，11月和12月是今年出貨最高峰。明年首季出貨訂單正陸續接獲，起碼可達旺季水準。
復盛應用指出，第4季一向是全年出貨旺季，除力拚單季營收季增兩位數，現有出貨接單能見度達三、四個月，延續到明年首季。
鉅明指出，主力客戶TaylorMade鋪貨新款式產品相當積極，挹注該公司本季進入新產品量產季度，將推升營運恢復成長態勢；截至目前為止，明年第1季接單樂觀，內部正規劃縮短春節假期，提前開工。
大田方面，旗下品牌客戶歷經去化庫存告一段落，先前遞延的新開發案逐步完成下單、排入生產等前置作業，現階段開始量產。
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