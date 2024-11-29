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安克進軍中東 訂單到手

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

安克生醫（4188）昨（29）日表示，研發上市的睡眠呼吸中止症檢測系統「安克呼止偵」，繼成功進軍南韓、泰國，本月取得杜拜訂單，順利進入中東市場，成為公司布局全球的重要里程碑。此外，安克生醫的掌上超音波結合即時AI判讀技術，近日於MEDICA 2024亮相獲得關注，公司樂觀看待全球發展商機。

全球最大醫療器材展MEDICA本月於德國杜塞道夫舉行，安克生醫展出結合甲狀腺腫瘤、乳房檢測的AI掌超，吸引近百組客戶洽詢，來客數量倍增，訪客遍及各洲，其中亞洲區客戶占三成、歐洲區客戶約25%，包含多家大型國際代理商，有助擴大品牌全球知名度並促進後續各國代理商的合作。

全球掌超POCUS市場規模龐大，預計2030年突破4億美元。安克總經理李伊俐指出，公司已完成具甲狀腺腫瘤即時AI辨識的掌超POCUS開發，乳房與肝臟AI功能正持續開發，以擴大應用範圍，幫助醫護人員在各種場合快速進行準確的超音波檢查，同時輔助醫師在跨領域診療中做出更即時、精準的診斷，造福醫療資源較為匱乏地區。

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