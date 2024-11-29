中美晶（5483）攜手旗下再生能源電力銷售之子公司續興，昨（29）日宣布與哥本哈根基礎建設基金（CIP）旗下第五號旗艦基金（CI V）投資開發之渢妙一期風場（渢妙）合作，中美晶與續興共同向渢妙採購離岸風電，創下台灣企業母公司與子公司共同採購離岸風電之首例，續興更為台灣首家參與簽署離岸風電企業購電協議之售電業者。

渢妙一期風場位於台中市海域距岸約35公里處，規劃設置33座風力機組。

中美晶指出，與續興掌握台灣的地理特性，積極開發多元再生能源，除了太陽能之外，透過共同向CIP購買離岸風電進一步擴大再生能源版圖。以多元綠色電力組合，結合夜間穩定供電的離岸風電與白天高效發電的太陽能光電，滿足企業對穩定供電的需求，提升綠電占比，協助企業能源轉型並順利接軌國際淨零永續趨勢。