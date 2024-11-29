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宏碁小金雞 博瑞達登興櫃

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
博瑞達應材總經理白高登（左）與董事長林佳璋。 博瑞達應材／提供
博瑞達應材總經理白高登（左）與董事長林佳璋。 博瑞達應材／提供

宏碁集團小金雞博瑞達應材（6972）昨（29）日以43元登錄興櫃，該公司材專精於橡膠、塑料及化學材料之代理與銷售，業務涵蓋全球40多個國家，為台股少見橫跨五大洲之專業貿易商。博瑞達今年上半年稅後純益3,930萬元，從去年低谷大幅反彈16.6倍，每股純益1.71元。

博瑞達應材自1985年於美國發跡，2001年成立台灣公司，經營橡膠、塑料及化學材料之貿易超過30年，以輪胎、鞋材、基礎建設及橡膠製品等應用為主，與陶氏化學、固特異Goodyear、台橡、奇美、台聚等世界知名原料供應商具有長期穩固合作關係，協助供應商拓展海外特定市場。

博瑞達總經理白高登表示，公司每年都與最少20家的國際級供應商、及超過300家客戶合作，掌握各區域最新市場動態與材料供需。

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