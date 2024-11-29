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華星光10月EPS 0.34元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

星光（4979）近期股價達注意交易資訊標準，昨（29）日公布相關財務訊息，10月營收3.29億元，年增0.3%，單月稅後純益4,800萬元，年減15.79%，每股稅後純益（EPS）0.34元，去年同期EPS為0.43元。先前公布9月自結稅後純益4,900萬元，年減5.77%，每股稅後純益0.35元。

華星光昨日收185元、上漲12元，股價自11月中旬約141元起漲，波段漲幅逾三成。外資近期已連三買，自營商也連二買。

華星光主力產品為光通訊主動元件次模組、光通訊主動元件晶片和晶粒、光通訊光收發模組代工服務等，主要客戶為美國網通晶片大廠邁威爾，華星光持續投入800G光收發模組、共同封裝光學元件（CPO）研發。

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