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廣穎前三季每股純益1.99元 穩步擴大全球布局

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
廣穎董事長陳慧民。記者簡永祥／攝影
廣穎董事長陳慧民。記者簡永祥／攝影

廣穎電通（4973）今（29）日舉行法人說明會，正式公告第3季、10月財務數據及營運狀況。廣穎前三季度合併營收達32.11億元，營業毛利達6.82億元，年增2.4%，毛利率達21.3%，年增5.8%。營業利益為0.96億元，年增66.5%，每股純益1.99元。

廣穎表示，今年以來，記憶體價格波動劇烈，加上消費性終端需求走緩，對記憶體產業帶來挑戰，然而，憑藉迅速調整調整庫存及訂價策略，廣穎的毛利率連續七季穩定維持在18%以上，且受益利基型產品營收提升，10月營收達3.89億元，年增四個百分點，創下近三年新高，展現穩健的成長動能。

展望2025年，廣穎看好AI PC與AI智慧手機陸續上市，有望為消費性終端市場注入新的動能。公司將持續深化工控、電競與數位影像等利基型產品布局，並強化直供模式的優勢，積極拓展新興市場的自營通路板塊，以穩健審慎的步伐，擴大全球市場版圖。

廣穎 毛利率 營收

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