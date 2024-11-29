光通訊帶勁 華星光前三季 EPS 2.71元、早盤股價大漲逾8%

光通訊指標大廠華星光（4979）29日早盤以171元開低走高，盤中受到討論熱度極高的「矽光子」題材帶動，股價自黑翻紅、並直線向上飆升，開盤還不到半個小時，就已成功翻紅，最高漲至187.5元、單日漲幅逾8% ，更獲外資連續兩個交易日買超、投信連續十個交易日買超、自營商也在昨日改變態度自賣轉買，因此引發市場關注。

事實上，近日全球光通訊產業規格升級、周期縮短、市場規模提升，也讓台系供應鏈業者受惠，其中，華星光從過去就一直與美系業者有緊密的合作關係，而其與台灣上游半導體龍頭業者的供應鏈在地化策略更是一致，因此走勢大好，而華星光旗下雲端資料中心客戶正朝800G交換器、光收發模組逐步升級，至於「800G ZR」則在進行可靠度測試，預估最快第4季可啟動量產。

隨著市場提高對AI、雲端應用的需求，也讓主要應用於AI領域中，「高性能計算和數據中心環境」的矽光子技術，格外受到全球市場矚目，這不僅代表光通訊模組已正式邁入1T以上時代，帶動概念族群業績水漲船高，而光通訊族群指標股華星光旗下光收發模組及光纖次模組的訂單，也受到資料中心興建、5G基地台擴增等利多拉抬，規模大增、表現明顯增溫，帶動整體營運表現重返成長軌道。

對此，華星光為搶搭美國拚寬頻基建等商機，近年已將營運策略轉向5G、資料中心，並切入光收發模組，目前旗下產品有兩大應用，第一是電信建設，不管是光纖到府或手機上網，基地台連接後端光纖或服務供應商都透過光網路，是華星光應用市場，而華星光目前已公布前三季的合併獲利達3.81億元，每股稅後2.71元，這也代表華星光的產品在資料中心將進入成熟期。展望後市，內部看好通訊需求未來持續往上，對後市保持樂觀看待。