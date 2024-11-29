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晟德、順藥停牌 新藥29日解盲
晟德（4123）暨旗下順藥昨（28）日均公告今起將停牌，晟德集團說明，順藥旗下重點新藥LT3001中國二期臨床解盲結果將於今日公布，因符合重大訊息標準，兩家公司都申請今日起暫停交易。另外，順藥將於今日將舉行法說會，說明LT3001解盲結果與未來規劃。
晟德近日因看好順藥中風藥前景，啟動大增資計畫，已經認購順天醫藥生技公司現金增資案，除了增資案更將加碼投資順藥，兩案總投資金額達4億元。晟德參與順藥現增後，持有順藥股權比重提升至33.05%。
據了解，順藥所開發的急性缺血性腦中風新藥LT3001，聚焦的領域因市場龐大且尚無有效藥物，因此市場預期該新藥若解盲成功，將為全球中風治療領域帶來革命性突破。
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