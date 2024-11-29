快訊

懶人包／好市多黑色購物週Day 5優惠！今天8點開門、iPad、Apple Watch有折扣

今晨7.8度！輻射冷卻日夜溫差大 專家：下周再迎另波東北季風

民法刪父母懲戒權 情節嚴重可停止親權

聽新聞
0:00 / 0:00

晟德、順藥停牌 新藥29日解盲

經濟日報／ 記者謝柏宏/台北報導

晟德（4123）暨旗下順藥昨（28）日均公告今起將停牌，晟德集團說明，順藥旗下重點新藥LT3001中國二期臨床解盲結果將於今日公布，因符合重大訊息標準，兩家公司都申請今日起暫停交易。另外，順藥將於今日將舉行法說會，說明LT3001解盲結果與未來規劃。

晟德近日因看好順藥中風藥前景，啟動大增資計畫，已經認購順天醫藥生技公司現金增資案，除了增資案更將加碼投資順藥，兩案總投資金額達4億元。晟德參與順藥現增後，持有順藥股權比重提升至33.05%。

據了解，順藥所開發的急性缺血性腦中風新藥LT3001，聚焦的領域因市場龐大且尚無有效藥物，因此市場預期該新藥若解盲成功，將為全球中風治療領域帶來革命性突破。

晟德 腦中風 順藥

延伸閱讀

北部氣溫今起驟降 低於20度…醫示警中風風險高

機器人智能輔助 豐原醫院中風婦人訓練後可走百公尺

晟德力挺政府打造健康台灣 獲衛福部頒獎表揚

立委質疑打疫苗「左流右新」增中風風險？莊人祥允諾將再討論

相關新聞

晟德、順藥停牌 新藥29日解盲

晟德暨旗下順藥昨（28）日均公告今起將停牌，晟德集團說明，順藥旗下重點新藥LT3001中國二期臨床解盲結果將於今日公布，...

燁聯、唐榮12月開跌盤

不銹鋼上游廠燁聯（9957）、唐榮昨（28）日開出12月新盤價同步下跌，304不銹鋼每公噸降1,000元。受制國際鎳金屬...

逸達新癌藥賣向英國

逸達（6576）昨（28）日宣布，接獲授權夥伴通知，逸達開發用於治療成人晚期前列腺癌的新劑型新藥CAMCEVI 42毫克...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。