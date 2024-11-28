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美銀：旺矽有望受惠 ASIC 需求增加 給予目標價1050元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

旺矽（6223）主要美系客戶AI ASIC產品有望維持出貨動能，加上VPC、MEMS新產能開出，美銀在28日最新釋出的報告中指出，看好旺矽後續有望受惠AI ASIC需求增加，給予「買進」的評級，目標價1050元。

美銀指出，旺矽因AI ASIC需求的迅速增長，於VPC、MEMS探針卡部分的成長，將有望大幅抵消懸CPC的周期性波動。

美銀也提到，VPC擁有更高的定製化能力和更具競爭力的價格，因此更能吸引 AI ASIC 的採用。旺矽為VPC市場的領導者，預期公司將受益 AI市場中，ASIC 在產品結構中比重持續上升。

美銀進一步說明，看好旺矽在探針卡市場的全球市佔率將進一步擴大，預計到2026年將達到8%以上，其中得益於VPC的增長動能、MEMS解決方案的滲透，以及內部製造比例的提升。

旺矽第3季稅後純益6.4億元，季增19.5%、年增57.1%，續創新高，每股純益6.89元。前三季獲利15.86億元，賺贏去年全年，年增52.94%，每股純益16.83元。旺矽28日股價以760元開出，終場收715元，下跌45元，跌幅5.92%，成交量5,104張。

AI 每股純益

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