尚凡每股面額調至1元

尚凡國際創新科技（5278）董事會決議通過股票面額變更計畫，面額由每股10元調整為每股1元。尚凡國際指出，昨（27）日為舊股票最後交易日，自11月28日至12月6日為停止交易期間，

12月9日啟動新股票上櫃交易、辦理有價證券換發，同時終止舊股票的交易。

尚凡國際董事長張家銘表示，透過股票面額調整，可提升股票的流動性，並促進市場交易的活躍度。昨天為舊股票最後交易日，最後過戶日訂於12月1日，新股票12月9日上櫃交易，參考價格將根據舊股票11月27日最後交易日的收盤價，按比例調整為十分之一。尚凡國際昨天收319.5元，下跌2.5元。

尚凡國際除股票面額變更外，旗下持有97.5%股權的子公司大研生醫今年10月底以每股參考價68元登錄興櫃，並計劃明年積極布局日本與澳洲等海外市場，推進國際化業務版圖擴展。