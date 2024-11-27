快訊

聯合報社論／民進黨德不配位，賴政府貪腐欺壓肆無忌憚

感恩節前交易清淡 道瓊下跌138點、輝達和戴爾拖累那指

晶焱組隊 強攻毫米波

經濟日報／ 記者黃晶琳彭慧明／台北報導

毫米波技術受矚目，晶焱（6411）與光聖、中華開發參與稜研科技B+輪募資，加上既有股東英業達、廣運，稜研股東陣容堅強，將在明年初登錄興櫃

稜研近期進行B+輪募資7.5億元，由晶焱與光聖主導策略投資，獲得中華開發全力支持，累計B輪募資總額達到12億元。

稜研指出，目前客戶分布於中東、日本及歐美等地，此次募資主要用於強化技術研發、拓展國際市場及擴大產能，特別是針對毫米波相控陣列天線模組，因應未來5G／6G通訊網路、衛星通訊地面站、車用高精度雷達、國防等市場成長。稜研也籌備2025年登錄興櫃，透過資本市場鞏固品牌形象與客戶信任。

稜研專注投入毫米波技術，隨著毫米波應用日益廣泛，涵蓋5G／6G通訊網路、衛星通訊地面站、車用高精度雷達等領域，稜研的核心產品毫米波相控陣列天線模組與次系統，也成為這些應用的關鍵組件。

募資 毫米波 興櫃

延伸閱讀

光聖10月每股賺1.31元

12強賽／中華隊求勝動力更強 日媒：有日本選手坦言以不受傷完賽為優先

12強賽／曾總讚中華隊「創有意義歷史」 史上首次紀錄大彙整

光聖第3季每股純益3.45元 客戶需求熱

相關新聞

至興台越搶市 業績喊衝

至興（4535）昨（27）日受邀櫃檯買賣中心舉辦業績發表會，至興發言人劉美娘表示，台灣、越南市場除了拓展機車、汽車零件外...

安碁資訊獲利拚新高

宏碁集團旗下資安廠安碁資訊（6690）受惠於全球資安需求持續成長，帶動今年營運向上，法人看好今年營收、獲利將續創新高紀錄...

山富營運拚雙位數成長

山富（2743）發言人李慶良昨（27）日表示，隨著部分機票價格回落，以及市場競爭，今年平均團費較去年回落，山富將以鎖定高...

漢科訂單看到後年

漢科（3402）副總經理林志煌昨（27）日表示，受惠晶圓廠及記憶體廠啟動海外擴廠作業，該公司訂單持續取得亮眼成績，202...

天宇上月 EPS -0.04元 虧損大幅改善

太陽能儲能暨電池廠天宇（8171）近期股價波動劇烈，遭列警示股，昨（27）日應主管機關要求，公告10月稅後淨損300萬元...

映興上月 EPS 0.24元 多角化擴版圖

連接器廠映興（3597）遭列注意股票，昨（27）日應主管機關要求，公布自結10月稅前盈餘1,275萬元、歸屬母公司業主淨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。