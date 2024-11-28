宏碁集團旗下資安廠安碁資訊（6690）受惠於全球資安需求持續成長，帶動今年營運向上，法人看好今年營收、獲利將續創新高紀錄。

展望後市，安碁資訊總經理吳乙南指出，市場需求愈來愈高，看好第4季營運，明年在既有資安SOC專案外，也將加入紅隊演練、雲端資安等項目，帶動明年營運持續成長，期盼維持營收雙位數成長力道。

吳乙南分析，今年業務持續成長，資安服務市場逐漸受到重視，除地緣政治帶來資安威脅之外，應用場域也愈來愈多。

吳乙南指出，每年第4季通常是比較忙碌的季節，包含專案驗收與新標案承接等，樂觀看待今年全年營收成長；安碁資訊自2019年掛牌上櫃以來，每年營收、獲利持續創下新高紀錄。

安碁資訊累計今年前十月營收達17.07億元、年增16.6%，為同期新高紀錄；法人預估，安碁資訊今年營收、獲利都將續創新高紀錄。

安碁資訊目前主力業務除資安維運，顧問業務也有成長。吳乙南表示，原本資安建置服務只提供既有資安營運中心客戶，但很多企業發生資安事件後，開始出現資安服務建置需求，逐漸成為安碁資訊的客戶。

展望明年營運，安碁資訊除既有資安SOC專案持續外，2025年將納入紅隊攻防演練等服務，整體來看，吳乙南看好明年營運，期盼維持營收雙位數成長力道。

此外，安碁資訊第4季辦理增資，資本額從2.22億元提高到3億元，以因應營運資金、購置新大樓及研發相關需求；由於股本增加，市場擔憂每股獲利遭到稀釋，安碁資訊認為，因12月下旬才撥入，對今年影響有限。