東洋：2025營運將起飛

東洋（4105）昨（27）日受邀參加法說會，總經理侯靜蘭表示，東洋今年內、外銷表現已打下很好的產品及通路基礎。內銷方面，東洋自行研發抗生素新藥Polymyxin將在12月初取得健保核可，未來搶攻逾50億元後線抗生素商機；外銷部份，東洋在越南成功與多家醫院合作，取得四、五項藥證，再加上困難學名藥Lipo-AB美國出貨持續成長，將帶動東洋明年起營運起飛。

東洋今年前三季合併營收41.8億元，年增8.3%；前三季每股純益（EPS）3.68元，與去年同期比小幅衰退。由於前十月合併營收已達48.16億元，法人推估今年全年營收有機會站上60億元大關，與去年比挑戰雙位數成長。

侯靜蘭表示，東洋在國內市場，公司花了近九年時間自主研發的Polymyxin已經完成領證，並將在12月1日取得健保給付，這對東洋來說是一個新里程碑；東洋也持續透過自行研發、授權引入與國際合作來增加抗癌藥物，今年轉移性腸癌口服化療藥與單株抗體標靶藥物合併使用「雞尾酒療法」已獲食藥署核發藥證，另外包括5-Fu類、複方口服膠囊癌藥TS-1新增早期乳癌適應症，也於8月22日領證。未來兩、三年公司在抗癌藥物的產品將新增多發性骨髓瘤、肺癌、乳癌、淋巴癌等適應症。

另外，東洋在疫苗市場除了細胞流感疫苗獲權威期刊發表，也引進國際大廠的佐劑流感疫苗，提供65歲以上銀髮族長者多重選擇，今年8月東洋另有一項TTY B疫苗已於8月取得藥證。

侯靜蘭表示，展望未來，東洋新的產品線仍聚焦在癌症、抗生素跟疫苗，在重症抗生素部分，除國內自製新藥Polymyxin外，未來還有四個品項在國內研發，希望未來抗生素能有更強的產品組合。

東洋的海外市場發展有兩大重點，一是與國際大廠共同開發長效微脂體Lipo-AB與微球OT2015，已分別獲得歐洲及海外市場階段性里程碑達成金；另一重點是深耕越南市場，至今已與四家醫院簽署合作備忘錄，未來合作醫院還會陸續增加。