櫃買中心創櫃板再添生力軍，數位玩家（7663）產業類別為數位雲端、晨間廚房產業類別為其他，將於12月2日透過創櫃板辦理登錄前籌資。

數位玩家成立十餘年來，專注於解決企業在數位轉型過程面臨的高成本、技術落差問題，其經營團隊具跨領域開發、高效專案管理規劃的能力及經驗，能提供企業數位化無縫升級的客製化方案及技術支援。

晨間廚房是以「晨間廚房」為品牌經營中西式早午餐店，並以自行開發的自動蛋餅皮製造機為特色，搭配在地食材及自製醬料設計創新美味的早午餐。

數位玩家、晨間廚房自2024年11月25日起揭示其籌資資訊，12月2日起進行投資人認購以及繳款作業。投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」（https://dsp.tpex.org.tw）「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊。