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櫃買業績發表 回響熱

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
櫃買中心總經理陳麗卿（右）、弘塑發言人梁勝銓（中）、及萬潤發言人盧慧萱（左）於11月26日舉辦櫃買市場業績發表會合影。櫃買中心／提供
櫃買中心總經理陳麗卿（右）、弘塑發言人梁勝銓（中）、及萬潤發言人盧慧萱（左）於11月26日舉辦櫃買市場業績發表會合影。櫃買中心／提供

配合上櫃公司2024年第3季財務報告公告，櫃買中心（Taipei Exchange）於11月12日至昨（27）日舉辦六場次多樣化主題「櫃買市場業績發表會」，吸引眾多投資人到場聆聽及討論交流，現場反應熱烈。

本系列業績發表會共有璟德（3152）、神準、普萊德、千附精密、新漢、艾訊、家登、精華、新麥、詩肯、崇友、弘塑、萬潤、雙鴻、東捷、至興及漢科等17家上櫃公司與會，由各家公司經營團隊分別說明營運現況、產業發展、經營布局、財務概況等，各場次的發表會均獲得投資人踴躍參與。

本系列業績發表會主題精采豐富，由「通信網路」揭開序幕，「富櫃200」接力舉辦兩場，富櫃200指數挑選具流動性且市值規模最大的200檔上櫃股票為成分股，是追蹤上櫃股票市場走勢最佳指標，也是投資我國中小型股票首選。

「居家生活」邀請與大眾日常生活息息相關且表現良好的特色公司；電子科技族群向來為臺灣重要科技產業發展一環，也是櫃買市場中權值比重最高產業，因此「AI產業鏈」、「電子科技」壓軸登場。

各場次活動皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供投資人點閱觀看，歡迎投資人至櫃買中心網站（網址：http://www.tpex.org.tw；「首頁最新訊息櫃買影音」）查詢。

透過本系列多元主題業績發表會，投資人除了解產業脈動及發展趨勢外，同時可與上櫃公司經營團隊進行雙向溝通，更能充分了解公司經營策略及營運績效，櫃買中心將持續配合各季度財務報告公告時程，規劃辦理「櫃買市場業績發表會」，竭誠歡迎投資大眾踴躍參與。

櫃買中心 股票

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