櫃買中心攜大咖ICE 擴展指數業務

櫃買中心（Taipei Exchange）為擴大推動指數化商品業務，特別與國際知名指數公司ICE Data Indices，LLC（即ICE指數公司）建立合作關係，期望透過雙方在指數編製的專業交流，提供櫃買市場投資人更多優質的指數化投資選擇。

櫃買中心指出，本次與ICE簽署「聯名商品授權契約」，具指標性意義，除了可擴展櫃買中心指數業務的觸角，提供市場更完善的服務，更希望可以透過ICE公司的全球網絡，提昇櫃買中心在國際市場上的知名度。

櫃買中心為了記錄這次意義重大的合作里程碑，特地安排在明（29）日舉辦「TPEx & ICE聯名商品授權契約締約典禮」，將邀請主管機關及投信業者蒞臨觀禮，共同見證歷史性的一刻。

櫃買中心指出，明年除將配合主管機關政策，協助推動主動式、多重資產ETF，盼能跟指數公司進一步合作，同時也去瞭解投信希望發行怎樣的商品，這次跟ICE指數公司簽署授權契約，也期待之後能合作推出聯名指數及指數化商品。