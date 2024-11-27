影／漢科第三季法說會 訂單能見度達2026年
高科技廠房廠務大廠漢科下午舉行第三季法說會，副總經理林志煌表示，隨著客戶海外建廠，漢科已陸續布局美國和日本，並規劃在德國成立分公司，受惠客戶建廠計畫明確，目前訂單能見度已達2026年。
漢科下午參加櫃買中心舉辦的業績發表會，副總經理林志煌和財協理蕭燕啁出席。副總經理林志煌說，漢科自特殊氣體管路系統工程起家，隨後擴展至水、真空、化學系統及統包工程，與對手產生差異化。隨著半導體景氣回溫，人工智慧或記憶體相關半導體需求暢旺，漢科持續承接客戶高科技廠房廠務設施訂單，明年將朝好的方向發展。
林志煌表示，漢科跟隨客戶腳步進行海內外據點布局，除新竹總部外，已在國內的林口、台南、台中和高雄設立據點，海外則在上海、蘇州、廈門、新加坡、美國和日本設立據點，就近服務在地客戶，目前並規劃在德國設立分公司，因客戶建廠計畫明確，台灣半導體廠客戶在台南、高雄和嘉義都持續有建廠計畫，訂單能見度達到後年。
半導體產業庫存調整至2024年上半進入尾聲。漢科亦受惠於晶圓廠及記憶體廠在海外的擴廠，訂單持續取得亮眼成績。展望2025年，林志煌表示，全球晶圓代工產業需求仍將由AI/HPC應用主導，先進封裝技術為未來AI/HPC發展仰賴的重點技術，先進製程與先進封裝需求將持續暢旺，隨著各國更加注重自身供應鏈的自主性和可控性，漢科作為供應鏈的一部份，未來也將於德國和日本成立分公司，持續提供穩定品質的服務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言