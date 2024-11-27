山富法說會／旅遊業回到疫情前競爭格局 平均團費下降

山富（2743）發言人李慶良27日表示，隨著部分機票價格回落，以及市場競爭，今年平均團費較去年回落，山富將以鎖定高端、規模效應、數位化等策略，做為因對之道。展望明年，看好航點增加，加上高價團需求仍十分暢旺，會是推升營運的重要動能，預估仍將有雙位數的成長。

山富今日召開法說會，前三季合併營收52.26億元、年增58.4％，營業利益3.37億元、年增26.4％，不過，業外因金融資產評價減損拖累，稅後淨利2.33億元、年減10.04％，每股盈餘6.49元。李慶良表示，由於航空機位持續恢復，機票價格回落，加上市場競爭，今年平均團費較去年低。目前部分航線包括美國、越南已超越2019年疫情前的運力水平，日本等地的供應則仍有待完全恢復。也因此預期明年美西線團費將反映機票價格，日本線則仍將有撐。

山富今年前三季毛利率13.71%，較去年同期下滑1.3個百分點。山富分析，2023年旅遊市場迎來疫後復甦高峰，因機位短缺和成本上升推高平均團費，毛利率也因此創新高。如今市場進一步回歸理性競爭，是今年毛利率衰退的主因。

為應對毛利下降的壓力，山富將聚焦提升經營效率與產品創新，進一步拓展新商機。李慶良表示，受到旅遊需求呈現M型化影響，高端市場需求成長顯著，山富將專注深耕高端團客，推出包括南北極、冰島高爾夫團等行程，但另一方面，也會強化高CP值產品的競爭力，像是遊輪，以及搭配廉價航空的行程，以吸引更多客群，進一步提升出團量。

此外，公司積極推動數位化進程，不僅提升內部效率，還推出專為企業設計的數位差旅解決方案。此系統可幫助企業落實差旅政策，提升審批效率，為山富在企業市場上的重要佈局，將成為未來成長的新動能之一。

針對即將到來的2025年春節長假，山富表示，今年假期天數較去年長，目前銷售進度約六至八成。此外，公司也計畫在明年3月推出三趟次自高雄出發的郵輪獨包行程，若順利完銷，總人數將達1萬人，可望挹注首季營收。