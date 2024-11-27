漢民集團轉投資禾榮科登錄興櫃 拉開蜜月行情

漢民集團轉投資禾榮科27日興錄興櫃，順利展開蜜月行情，盤中高低價格為245元、122元，終場收盤價格為195.5元，日均價為152.15元。

禾榮科主辦證券商的認購價格為80元，協辦證券商認購價格則為107元，以收盤價195.5元來計算，漲幅達82.71%，若是用80元的券商認價購來計算，漲幅則逾倍，達144.37%。

禾榮科成立於2017年8月8日，主要從事硼中子捕獲治療醫療設備、檢測及治療藥物、醫療設備維修維護服務、輻射屏蔽規劃服務等業務；截至今年10月底止，實收資本額為13.93億元。

禾榮科在 AB-BNCT 領域核心競爭優勢包括，技術領先：整合清華大學和工研院前沿技術，開發出高效 AB-BNCT 設備，具有較高技術門檻和市場競爭力；藥物與設備的垂直整合：不僅提供設備，還通過藥物開發和臨床試驗，為客戶提供一站式的解決方案，這種垂直整合的模式提高市場進入壁壘；全球擴展計畫：已制定明確的國際市場擴展計畫，憑藉在臺灣積累的成功經驗，有望在國際市場上取得競爭優勢。

禾榮科表示，配合國家發展精準醫療的策略，匯集國內核工與其他各領域尖端人才，將經30年研究成果商品化並推向醫療現場，透過取得醫療器材上市許可證以及實際臨床應用，使該醫療設備技術能嘉惠更多癌症患者，使腫瘤得以治癒、癌症治療的副作用減低，患者的生活品質得以提升；期盼以國家代表隊地位，立足台灣放眼世界，成為世界上領先的 AB-BNCT醫療設備供應商。

禾榮科強調，憑藉著技術優勢、市場佈局和垂直整合能力，在 AB-BNCT 市場中具有其競爭利基。隨著市場需求不斷增長和技術日益成熟，有望在全球 AB-BNCT 市場中佔據領先地位，持續推動精準癌症治療的發展。期望嘉惠更多癌症患者，使腫瘤得以治癒、癌症治療的副作用減低，患者的生活品質得以提升。

禾榮科日前宣布，正式與臺北榮民總醫院合作展開加速器型硼中子捕獲治療（AB-BNCT）首例臨床試驗治療，這項試驗於禾榮硼中子捕獲治療中心進行，本次試驗為復發性腦膜瘤，禾榮科在今年10月初取得藥品臨床試驗（IND）及倫理審查委員會（IRB）核准並開始招募受試者，現在成功完成首例受試者的照射，為新世代放射治療技術發展建立重要里程碑。