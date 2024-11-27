影／至興精機公司舉行第三季法說會
至興精機股份有限公司今天在櫃買舉行第三季法說會。至興精機股份有限公司創立於民國77年3月，主要業務為汽車、機車零件及各種模具之製造買賣業務， 發言人劉美娘出席。
劉美娘公布前三季營收淨額為2,149.271千元，2023年股東權益報酬率為9.84%，今年前三季毛利率為19.39%，營業淨利率為11.42%，稅前淨利率為13.04%。2021年到2023年每股盈餘分別為2.4、2.82、2.4元，股息配發率在六到七成之間，股利殖利率都有4%到5%。
劉美娘表示公司的核心能力在精密沖壓線切割放電加工機高速加工中心機和管理和質量系統，以此為基礎，未來將致力於精密沖壓技術的研及提升沖壓壓力涳制點，以及材料技術的研究，也努力進行汽機車及特殊車種之零組件的協同開發。
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