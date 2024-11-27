影／至興精機公司舉行第三季法說會

至興精機股份有限公司今天在櫃買舉行第三季法說會。至興精機股份有限公司創立於民國77年3月，主要業務為汽車、機車零件及各種模具之製造買賣業務， 發言人劉美娘出席。

劉美娘公布前三季營收淨額為2,149.271千元，2023年股東權益報酬率為9.84%，今年前三季毛利率為19.39%，營業淨利率為11.42%，稅前淨利率為13.04%。2021年到2023年每股盈餘分別為2.4、2.82、2.4元，股息配發率在六到七成之間，股利殖利率都有4%到5%。