快訊

八八會館郭哲敏1億元交保翻盤 與共犯遭當庭上銬延押2月

馬龍抵中山女中親切揮手打招呼 對台印象有「春暖花開」的感覺

12強賽／冠軍獎盃如何處置？會長蔡其昌回應了：會巡迴展出

東捷2025年兩大成長動能：MicroLED及FOPLP設備

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北即時報導
東捷總經理陳贊仁（右）與營運長葉公旭。記者李珣瑛/攝影
東捷總經理陳贊仁（右）與營運長葉公旭。記者李珣瑛/攝影

東捷（8064）總經理陳贊仁27日表示，今年營收衰退、毛利率成長，主要是因為正處在轉型至MicroLED及FOPLP先進封裝的過程。以目前掌握的接單可預期，明年上述兩類仍將是主要成長動能。

東捷今天應邀出席OTC業績發表會。

東捷今年第3季財報合併營收7.44億元，季增11.4%，年增1.1%。毛利率26.81%，分別季減4.45及年增5.43個百分點。稅後純益4191.7萬元，季增7.3%，年減19.5%；每股稅後純益0.26元。

東捷累計今年前10個月合併營收21.93億元，年減12%。累計前三季合併毛利率26.72%，年增5.66個百分點。稅後純益8677.5萬元，年減18.6%；每股稅後純益0.53元。

東捷在半導體先進封裝領域，推出一系列解決方案，包括開發：重佈線（RDL）雷射線路修補設備，並搭載自動光學量測，以快速自動化且精準量測，修復RDL金屬極光阻線路；而所研發的玻璃載板雷射切割設備，搭載改質及熱裂的雙雷射軸架構，可將玻璃載板裁切成所需尺寸及形狀，以適應FOPLP製程需要。

同時，東捷運用雷射同步雙面作業技術，開發玻璃載板邊緣封裝環氧樹脂修整設備方面，精準清除邊緣溢膠，使得剝離製程後的玻璃載板可重新再利用，奠定東捷在半導體先進封裝設備的競爭優勢。

毛利率 營收

延伸閱讀

萬潤動能強 毛利率向上

矽格看好3A晶片測試 台星科明年攻矽光子基板

工具機產業強攻半導體相關設備 拚關鍵拼圖

高雄男靠印表機、指甲油「純手工」製92萬假鈔 夜市不少攤商受騙

相關新聞

Q3財報難產 大略最快明年4月下櫃

金管會昨（26）日宣布，有三家上市櫃公司未如期出具今年第3季財報，其中上市公司廷鑫、昶虹都已在本月19日下市；另一家第一...

萬潤動能強 毛利率向上

半導體設備廠萬潤（6187）衝刺先進封裝製程市場，對於2025年營運抱持樂觀看待，加緊布局矽光子、均熱片、面板級封裝等新...

威聯通登興櫃首日漲55%

工業電腦廠威強電小金雞NAS品牌商威聯通（7805）昨（26）日以參考價638元登錄興櫃，早盤立刻攻上1,100元，躋身...

博盛年底前上櫃 衝車用

MOSFET廠博盛半導體（7712）預計今年底前掛牌上櫃，董事長孟祥集昨（26）日表示，該公司持續擴大海外布局，伴隨車用...

擷發12/9登興櫃

半導體資本市場又有新兵加入，IC設計服務商擷發科技（7796）預計將於12月9日登錄興櫃。

加百裕10月 EPS -0.12元 濱川-0.4元

電池模組廠加百裕（3323）近期遭列注意股票，昨（26）日應主管機關要求，公告自結10月歸屬母公司業主淨損1,102萬元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。