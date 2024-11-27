Q3財報難產 大略最快明年4月下櫃

金管會昨（26）日宣布，有三家上市櫃公司未如期出具今年第3季財報，其中上市公司廷鑫、昶虹都已在本月19日下市；另一家第一上櫃公司大略-KY（4804）已在8月23日停止買賣，若後續沒有補交，推算最快2025年4月7日下櫃。

證期局副局長黃厚銘說，大略-KY未申報6月至7月營運情形，以及2024年股東常會議事錄，未申報第2季財報，已在8月23日遭櫃買中心停止買賣。

大略在8月26日召開臨時股東會改選董監事，但新團隊卻無法取得帳冊，會計師無法查核，使大略第3季財報無法申報，共兩本財報都沒申報。依規定，停止買賣後六個月未補申報，最快將在2025年4月7日下櫃。

廷鑫、昶虹是從2023年度開始至今年第3季財報都沒申報，等於四本財報未申報。廷鑫、昶虹都因為無法找到新會計師，以致無法申報2023年度財報；兩家上市公司已在今年4月8日停止買賣，並在本月19日下市。