永擎法說會／AI 伺服器將翻倍成長 與和碩兄弟登山各有利基

伺服器廠永擎電子（7711）董事長許隆倫26日率高階主管舉行法人業績說明會，由於隸屬和碩（4938）集團孫公司，被外界視為是下一個準緯穎（6669），發展備受關注，永擎預計12月2日以230元登錄興櫃，法人關心和碩與永擎伺服器業務是否會相爭？他告訴法人：「老闆不設限，兄弟爬山各自努力，但大型CPS（雲端服務）客戶會一起合作。」

永擎電子為和碩集團旗下華擎科技子公司， 換言之是和碩集團「金孫」。永擎主要業務為伺服器主機板及整機系統的研發及銷售，今年前10月營收62億元，年增220%，伺服器主機板營收比重41%，系統出貨比重達59%，不過，上半年都以通用伺服器為主，第3季度才開始出貨AI伺服器，許隆倫預估本季AI伺服器H100開始出貨，明年轉換過渡到H200，下半年則跨入B300，法人估。

永擎跟集團母公司和碩都積極投入伺服器業務，甚至將火力集中AI伺服器戰場，法人關注是否有業務衝突？許隆倫指出，永擎從一開始就是獨立公司，不是從華擎（3515）內部分割出來，華擎僅有原物料採購支援，現在從伺服器板跨入系統，投入11年，比和碩布局得早，產品線也比較豐富。

許隆倫表示，永擎今年通用伺服器出貨成長超過50%，明年也有雙位數百分比成長，但永擎跟和碩在伺服器產業的市占率都還不高，故老闆不會設限什麼業務不能做，兄弟爬山各自努力，儘管客戶可能會選擇和碩也可能選擇永擎，但兩家定位也不太一樣。

許隆倫解釋，永擎從L6（伺服器主機板）做到L11（伺服器系統），因為投資比較早產品線更豐富，但和碩優勢是資源規模大，若一線CSP客戶要找供應商，找和碩會比永擎適合，因為和碩是兆元公司，有實力接一兩千億元的業務，這是資金面的問題，但永擎自主開發有豐富現成產品線，和碩未必有，所以雖競爭一定會有，但現階段一定是合作大於競爭，雙方互補，畢竟兩家有的條件是客戶都想要的。

許隆倫表示，今年下半永擎才開始出貨AI伺服器，法人估2025年永擎的AI伺服器營收將翻倍成長，未來3～5年營收比有機會達5成，通用伺服繼今年成長逾5成後，明年也會成長，但增幅不會如今年高，整體希望伺服器主機板、通用伺服器、AI伺服器三者業績都比今年好。

華擎跟永擎都走輕資產路線，沒有自有工廠，除小部分委託和碩製造，大比例是外包廠，許隆倫表示，永擎伺服器組裝主要在台灣做，產能集中亞洲，但若川普上台調整關稅制度，永擎也已有美洲備案，一旦客戶要求就能馬上組裝交貨。

許隆倫表示，永擎主力客戶包括二線CSP業者及企業客戶，這類客戶對供應商有無自有產能沒有這麼要求，若是4大CSP客戶，他坦言「是有跟和碩合作」。

對於市場盛傳美超微下市危機帶來轉單，許隆倫表示，美超微沒有客戶轉過來，但第3季詢問度有比較多，成交訂單也比較多，但這未必跟美超微有關係，也可能跟華擎AI伺服器開始出貨有關。

公司自結前10月毛利率18.89%，累積營業利益4.25億元，累積稅前淨利5.1億元，累計稅後淨利為4.1億元，累計稅後淨利率為6.6%，累計每股盈餘為6.71元。