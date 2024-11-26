半導體先進製程AMC監控設備商 創控科技送件申請上市

半導體先進製程AMC監控設備商創控科技（6909）於11月26日向台灣證券交易所送件申請股票上市，主辦承銷商為國泰證券。創控資本額6.11億元，專注於生產製造AMC（氣態分子污染物）及VOCs（揮發性有機氣體）監測分析設備，並已廣泛應用於半導體產業及環境大氣監測等領域。創控作為半導體AMC監控市場全方位解決方案提供者，將偵測分析濃度範圍的精確度提升至ppt(parts per trillion= 兆分之一，10-12)，滿足先進製程穩定AMC監測的需求。隨著全球3奈米以下先進製程積極推展，對AMC微污染的監控需求將持續成長。

創控成立於2010年，為台灣自主開發的創新自有品牌，專注於AMC/VOCs監控設備，以MiTAP系列產品行銷全球。MiTAP產品協助客戶系統建置全區全時監測網，降低有害氣體排放量（減排），確實做到環境保護之外，自成功投入開發半導體先進製程AMC監測設備市場後，客戶基數逐年增加，隨著銷售機台增加，以及後續之維護保養，創控營運規模穩定成長，2023年營收4.07億元，毛利率63%、稅後淨利9,312萬元，每股稅後盈餘（EPS）1.55元。

創控具有完整之技術研發團隊、完善的產線、穩定生產高品質產品，持續研發新的產品應用，MiTAP系列產品線完整，除了先進製程生產設備內（外）環境、晶圓載具微環境外，無塵室環境AMC污染監測外，半導體廠房廠務環境、外氣及工廠煙囪排放監控，都有最符合客戶效益的全方位解決方案。目前客戶組成涵蓋晶圓製造代工、光電面板廠、記憶體廠、封測廠以及化學濾網廠等泛半導體族群，銷售區域遍及台灣、北美、中國大陸、日本、新加坡、馬來西亞等地。

隨半導體製程節點推進， AMC監控已成為晶圓製造環境中不可或缺的一環，尤其半導體先進製程對AMC的監控密度持續增加，即時性與精準度的要求趨於嚴謹，創控MiTAP系列產品屬「可攜式」、具「高精確度」與「實時監控」等優點，完全符合半導體先進產業的監控需求，並提供客製化的整合型監控方案與服務，進一步提高MiTAP系列產品附加價值，不僅較國際品牌的監控設備具競爭優勢，亦有效拉高市場競爭者的進入門檻。

除了半導體需求之外，創控也協助全球企業善盡ESG社會責任，MiTAP系列產品在地下水汙染、土壤監測、管制農藥使用量監控及垃圾掩埋場異味監測已有多項實績，客戶透過獲取的實時數據，可即時掌握環境狀況，進而制定相應的管理和改善措施，降低了其對環境的負面影響，有效提升企業形象，進而吸引更多消費者和投資者，形成良性循環。