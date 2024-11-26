加百裕10月 EPS -0.12元 濱川-0.4元

電池模組廠加百裕（3323）近期遭列注意股票，昨（26）日應主管機關要求，公告自結10月歸屬母公司業主淨損1,102萬元，每股淨損0.12元。

加百裕在輝達（NVIDIA）GB200 AI伺服器傳出將把電池備援電力模組（BBU）納入標配的消息激勵下，股價自本月11日開始起漲，累計近十個交易日股價大漲約60%，昨日收盤價40.75元，逆勢漲1.9元。

【記者陳昱翔／台北報導】筆電鍵盤支架暨機殼廠濱川（1569）近期股價波動劇烈，遭列警示股，昨（26）日應主管機關要求公告自結10月歸屬母公司業主淨損4,900萬元，每股淨損0.4元，不如去年同期每股純益0.13元。

濱川專注筆電金屬機殼、鍵盤及印表機機構件等資訊周邊產品設計與製造，在AI PC趨勢興起下，該公司股價隨之起舞，從39.95元附近一路飆漲，昨日逆勢漲1.5元、收64元。